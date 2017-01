Amnistia e indulto, Detenuti e Carceri: le ultime news ad oggi 4 gennaio 2017. Non vi sono ancora importanti novità sul fronte di Amnistia e indulto, in attesa della calendarizzazione delle nuove riunioni della Commissione Giustizia in Senato. Proseguono intanto le visite dei Radicali nelle carceri ma anche le iniziative di rieducazione per i detenuti. Ecco le ultime news ad oggi 4 gennaio su carceri e detenuti.

Carcere, detenuti: le ultime ad oggi giovedì 4 gennaio 2017.

Citato come grande esempio di rieducazione e reintegro è il ristorante del carcere di Bollate (Mi). Silvia Polleri in un’intervista a Repubblica, ha spiegato il successo del suo ristorante: “E perfino il New York Times, che ha mandato qui un inviato a raccontarlo, ha concluso che, almeno una volta, in galera vale proprio la pena di entrare. A mezzogiorno c’è il pranzo veloce, piatto unico a 12 euro, tovagliette di carta che però sono oggetti di culto perché ognuna è la foto di una diversa prigione. Alcatraz, quello in pietra di Dorchester, lo Spielberg di Brno. E i nostri: L’Asinara, Poggioreale, Regina Coeli, San Vittore”.

“Ogni giorno cento persone entrano in carcere per venire a mangiare, ed è la prima volta che invitiamo il mondo a venire dentro. Di solito il carcere chiede qualcosa alla società. Noi, alla società, vogliamo dare qualcosa. E poi quest’idea di mostrare che i detenuti non hanno tre teste e che sono in grado di produrre il meglio è educativa per tutti. Per loro, che imparano la disciplina e la cultura del buono e del bello, e per noi”.

Cosenzapage racconta invece dell’iniziativa del carcere di Paola in provincia di Cosenza, del corso di scrittura creativa promosso dall’associazione LiberaMente nell’ambito del progetto “Liberi di leggere” finanziato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Le lezioni saranno tenute dalla giornalista e scrittrice Rosalba Baldini. Due pregevoli iniziative su rieducazione e riabilitazione che non potevamo non citare nelle news su carceri, giustizia, amnistia e detenuti.