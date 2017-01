Anticipazioni Il Segreto, le news e le trame della settimana del 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 gennaio 2017. «Il palinsesto della rete ammiraglia di Mediaset a partire dall’8 gennaio 2017». Con la fine delle vacanze di Natale, ritorna – come annunciano le news e le anticipazioni de Il Segreto – la programmazione standard de Il Segreto dal lunedì al venerdì alle 16:10, il sabato alle 15:00 e – gradita sorpresa per l’affezionato pubblico – già da domenica 8 gennaio 2017 ritorna anche l’appuntamento di domenica in prima serata, alle 21:10.

«Aurora torna e vende El Jaral!» Il Segreto, anticipazioni settimana 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 gennaio 2017.

Negli episodi della nuova settimana, le anticipazioni Il Segreto ci rivelano colpi di scena e novità in gran numero! Arriva, innanzitutto, a Puente Viejo una nuova famiglia, i Mella, alla quale Aurora, che rientra – ma solamente per un breve periodo – nell’amato borgo natio, vende la tenuta di El Jaral. Questa transazione provoca la delusione e lo sdegno di donna Francisca. Quanto ad Alfonso, fallito il suo nuovo approccio con Emilia, viene spinto – dalla frustrazione per il rifiuto e dalla gelosia per le simpatie e attenzioni che la sua (ormai ex) moglie riserva a César – a dare alla Ulloa della poco di buono!

«Lo strazio per la fine di Bosco». Il Segreto, anticipazioni settimana 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 gennaio 2017.

Un grande vuoto ha lasciato in paese l’immatura e tragica fine di Bosco – e lo strazio di Rosario e dei suoi più intimi amici e familiari durante i funerali – mentre le anticipazioni de il Segreto mostrano che anche l’amatissimo parroco don Anselmo sembra essere arrivato alla fine dei suoi giorni. Quale grave malattia ha contratto? Lucas indaga per curarlo. Non mancano momenti di buon umore, come il gran sospiro di sollievo che tirano Marina e Gracia quando vengono a sapere che Dolores non prenderà più parte alla loro nuova attività: la gestione di un negozio di abbigliamento!