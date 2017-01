Anticipazioni Una vita – Acacias 38, le news e le trame della settimana del 9, 10, 11, 12 e 13 gennaio 2017. «Le novità nel palinsesto Mediaset» Dopo le festività natalizie, il palinsesto di Canale 5 presenta alcuni cambi di programma. Le news e le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 annunciano. per esempio, che la nostra soap iberica non va più in onda di sabato, sostituita alle 14:10 dal talent show Amici. Alle 14:45 il pomeriggio della rete ammiraglia di Mediaset ripropone il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Dal 9 gennaio 2017 alle 13:40 ritornano, dopo la sospensione natalizia bisettimanale, le appassionanti vicende californiane di Beautiful.

«Episodi più brevi dal 9 gennaio 2017». Anticipazioni Una vita – Acacias 38, le news e le trame della settimana del 9, 10, 11, 12 e 13 gennaio 2017.

Tornano il 9 gennaio 2017, dal lunedì al venerdì alle 14:10, le storie di Acacias 38, con una riduzione di durata degli episodi, che nelle ultime due settimane sono stati più lunghi. Le anticipazioni di Una vita mostrano che in questa nuova settimana di gennaio, assisteremo a molti sconvolgimenti e colpi di scena: in primo luogo scopriremo che la vera Cayetana Sotelo Ruz è in realtà la brava e generosa Teresa.

«Gli intrighi della falsa Cayetana». Anticipazioni Una vita – Acacias 38, del 9, 10, 11, 12 e 13 gennaio 2017.

Le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 riferiscono inoltre che si scoprirà sempre più chiaramente che Lourdes in realtà – durante la sua assenza da Calle Acacias – si è rifatta una vita in Argentina. E quindi il suo ritorno a Madrid, dopo tanti anni di assenza, è dovuto solamente al suo piano di derubare il marito e la figlia. Ma l’intrigante numero uno resta quella che ormai dobbiamo chiamare la falsa Cayetana! Uscita senza danni dal carcere, la dark lady della saga si adopera con frenesia a riconquistare per se stessa credibilità, prestigio e potere nel ‘barrio’ di Acacias. E, avvalendosi della propria astuzia, riesce anche a ottenere di nuovo la fiducia e la stima della Regina di Spagna, a suo tempo perdute!