Antonella Clerici: look total white nella puntata di oggi de La prova del cuoco

Antonella Clerici: il look in bianco nella puntata di oggi de La prova del cuoco. Anche oggi curiosiamo tra i diversi look delle conduttrici tv. Qual è il look di Antonella Clerici nella puntata di oggi 4 gennaio 2017 de La prova del cuoco? Il bianco è il colore scelto dalla bella Antonella per il look odierno della trasmissione di Rai 1.

Antonella Clerici: la blusa white è il look scelto per la puntata oggi mercoledì 4 gennaio 2017.

Il look scelto da Antonella Clerici oggi per La prova del cuoco del 4 gennaio 2017 è una blusa bianca candida in tessuto leggero con un’applicazione in paillettes, una stella ed un cuore, sempre in tema con il clima festivo che si respira a oggi nella puntata del 4 gennaio 2017 a La prova del cuoco. Ospiti della puntata di oggi 3 gennaio 2017 sono Daniele Persegani, Hiro Shoda ed un gradito ritorno: la chef e foodblogger Valentina Scarnecchia con la quale Antonella Clerici si diverte a raccontarsi. La bella chef con gli occhi color “piscina” parla infatti con Antonella delle sue novità sentimentali.