Beatrice Borromeo: cicogna in arrivo, le ultime news e il look casual della bionda principessa. Bellissima, biondissima ma anche super impegnata la principessa Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi. L’elegante modella e giornalista è incinta del suo primo figlio e a gennaio 2017 dovrebbe arrivare per lei la cicogna. Scopriamo le ultime news sulla amatissima principessa e sul suo stile casual.

Il look metropolitano e casual di Beatrice Borromeo.

A colpire non sono soltanto i look di Beatrice Borromeo in occasione delle cerimonie importanti, come il bellissimo completo cipria di Armani recentemente sfoggiato, ma anche gli outfit scelti per la città. In foto qualche tempo fa su Chi abbiamo visto Beatrice Borromeo passeggiare per le strade di New York con un parka blu, maglioncino color borgogna ed un bellissimo paio di occhiali da sole con profilo tartarugato. A fine novembre scorso Beatrice ha postato un tweet nel quale ricordava le prove del suo meraviglioso abito da sposa. Su Sky è andato in onda di recente il suo documentarrio Selfie Surgery sull’uso smodato della chirurgia plastica nell’epoca moderna. Una chirurgia a cui non ha fatto assolutamente ricorso.