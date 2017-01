Befana 2016, gli eventi: il presepe vivente medievale alla Riserva naturale di Canale Monterano

L’Associazione Culturale “Nobile Contrada Carraiola”, dopo il grande successo e la grande affluenza di pubblico registrati dal 18 al 26 dicembre, è pronta per l’ultima data del presepe vivente in costume medievale, prevista per il 6 gennaio, dalle ore 15 alle 19. Il presepe verrà allestito alla Riserva naturale di Canale Monterano, a 60 chilometri da Roma, ed è giunto alla V edizione. In occasione della festa dell’Epifania, animerà la rappresentazione l’arrivo dei Re Magi che sfileranno in un corteo. Il presepe sarà articolato con la ricostruzione scenica del mercato dell’epoca, nella piazza dell’ antico borgo di fronte al palazzo Ducale, al Convento di San Bonaventura e alla Fontana del Leone di Gian Lorenzo Bernini, illuminati per l’occasione, dove saranno presenti maniscalchi, mercanti, casari, intrecciatori di vimini, e altri mestieri, con pastori e mandriani che riempiranno gli ampi spazi intorno all’abitato, e dalla scena della natività.

Presepe medievale, la rappresentazione degli antichi mestieri.

In questo contesto vengono rappresentate molte figure che partecipano alla vita quotidiana del periodo: Arti e Mestieri, Nobili, Cavalieri e il popolo. L’accesso al presepe avverrà con mezzi propri fino alla località “Comularetto”, passando da Montevirginio, dove si arriverà ad un ampio parcheggio. A questo punto il pianoro di Monterano è raggiungibile sia a piedi che con il servizio gratuito del bus navetta. La distanza da percorrere è di circa 1500 metri illuminati con cura per l’occasione. All’interno del presepe verranno offerti ai visitatori i prodotti tipici di Canale come l’olio, il pane storico, il formaggio e il vino. In caso di pioggia, domenica 8 gennaio sarà una possibile data di recupero. Per chi lo desidera, è possibile avvalersi di una guida, rigorosamente in costume d’epoca, per le spiegazioni storiche del sito.