Belen Rodriguez e Stefano De Martino, incontro in Svizzera. Belen Rodriguez ha trascorso le vacanze di Natale in famiglia, sulla neve in Svizzera. Con lei c’era anche il figlio Santiago: il bambino ha trascorso con la mamma la prima parte delle vacanze, mentre con papà Stefano De Martino trascorre questi ultimi giorni di festa. Secondo il settimanale Chi, Stefano, alla vigilia di Capodanno, si è dunque recato in Svizzera per prendere Santiago con sé. Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono separati ormai da un anno. Belen è fidanzata con Andrea Iannone, mentre Stefano è single. I due, in occasione dell’incontro in Svizzera, secondo quanto racconta Chi, sono riusciti a ristabilire un buon rapporto e hanno chiacchierato per un’oretta in auto.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le news ad oggi, 4 gennaio 2017.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato delle foto di Belen e Stefano in Svizzera insieme al figlio Santiago. I tre sono andati a pranzo insieme, e tra Stefano e Belen c’era un’atmosfera distesa e serena.