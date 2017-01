Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, mercoledì 4 gennaio 2017: raffinato abito in velluto turchese

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, 4 gennaio 2016. Caterina Balivo è in tv, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alla conduzione di Detto Fatto, il simpatico programma di Rai 2 dove ogni giorno vengono proposte tante rubriche interessanti, con tanti spunti da poter ripetere a casa. Caterina Balivo ama astare al passo con la moda ed ogni giorno propone outfit ricercati, a volte eleganti e altre volte casual. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, mercoledì 4 gennaio 2017, la conduttrice ha deciso di indossare un bellissimo abito corto di un tessuto vellutato sui toni del verde – turchese con corpetto attillato e gonna a ruota. A completare il look sono dei bellissimi sandali con tacco alto.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, mercoledì 4 gennaio 2017.

Caterina Balivo ha scelto un taglio di capelli vivace e frizzante: si tratta di un long bob, uno degli haircut di maggiore tendenza per questo 2017. Questo è un taglio molto versatile, che ben si adatta a styling sbarazzini così come a pieghe raffinate. Oggi la conduttrice ha scelto di portare i suoi capelli sciolti con una piega liscia.