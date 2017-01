Charlotte Casiraghi: il look a righe e il gossip sull'uomo del mistero...

Charlotte Casiraghi: il bellissimo look in blu china al Longines Masters di Parigi. Una bellissima e modaiola Charlotte Casiraghi ha fatto la sua apparizione a Parigi, qualche giorno fa, in occasione della competizione internazionale di ippica Longines Masters. Con il suo blazer blu, una maglia a righe bianche e bluette ed un paio di jeans, tutto firmato Gucci, la principessa è arrivata all’evento da sola ed ha conquistato tutti i flash dei fotografi presenti. Capelli raccolti e make-up super semplice per la trentenne, che in fatto di look non delude mai.

Charlotte Casiraghi: ultimi look e gossip.

La giovane principessa di Monaco sembra ormai aver rotto con il regista italiano Lamberto Sanfelice ma sembra abbia mantenuto un buon rapporto con Gad Elmaleh. Al torneo parigino sembra che la dolce e bellissima Charlotte sia stata avvistata con un ragazzo misterioso presente al suo tavolo insieme ad altri vip, tra cui il marito di Marion Cotillard Guillaume Canet. Non ci sono conferme ma ciò che è certo è che Charlotte adesso è single ma il suo amore per la moda e l’eleganza non è mai tramontato.