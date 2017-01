Oggi, mercoledì 4 gennaio alle 21.10 su FoxLife (canale 114 di Sky) verrà trasmessa la terza puntata di Dance Dance Dance, il reality di successo in cui dei personaggi famosi si sfidano sul ballo. La trasmissione è condotta da Andrea Delogu e Diego Passoni con in giuria Vanessa Incontrada, Luca Tommassini e Timor Steffens. In questa terza puntata assisteremo al primo Dance off, ovvero alla la prima eliminazione della stagione, uno scontro diretto tra le due coppie risultate ultime in classifica la scorsa settimana: Tania Cagnotto con Giovanni Tocci e Mirco Bergamasco con Ati Safavi. La coppia di tuffatori tenterà il tutto per tutto interpretando Party Rock Anthem degli LMFAO, mentre il rugbista e la moglie saranno si esibiranno sulle note di Jai Ho delle PUSSYCAT DOLLS. Al termine delle performance, la coppia che otterrà il punteggio più basso dovrà lasciare Dance Dance Dance.

Dance Dance Dance, le anticipazioni della terza puntata.

Ancora hit di successo ed esibizioni spettacolari per la terza puntata di Dance Dance Dance: Diego Dominguez e Clara Alonso cercheranno di conquistare i giudici esibendosi sulle note di Love Yourself di JUSTIN BIEBER; Claudia Gerini e Max Vado saranno catapultati nelle atmosfere indianeggianti di Lean on, il videoclip da oltre 2 miliardi di visualizzazioni di MAJOR LAZER & DJ SNAKE; i fashion blogger Chiara Nasti e Roberto De Rosadanzeranno Me Against The Music, la celeberrima hit del 2003 interpretata da BRITNEY SPEARS con MADONNA,diventata un cult per il bacio tra le due regine del pop. Infine Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla interpreteranno una scena del film premio Oscar Footloose. Anche in questa puntata le due coppie che avranno ottenuto il punteggio più basso andranno in Danger Zone rischiando l’eliminazione.