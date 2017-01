Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial di oggi, 4 gennaio 2017

Detto Fatto, i tutorial della puntata di ieri, 3 gennaio 2017. Detto Fatto oggi propone nuovamente tanti tutorial interessanti e facili da realizzare. La trasmissione condotta da Caterina Balivo è frizzante e vivace, e appassiona grandi e piccini. Prima di vedere quali sono le anticipazioni di oggi, 4 gennaio 2016, vediamo alcuni tutorial di Detto Fatto di ieri. Pinella Passaro è tornata a Detto Fatto per aiutare una giovane sposa a scegliere l’abito dei suoi sogni. Il matrimonio verrà celebrato all’aperto, nella certosa di Pavia, e lo stile proposto per gli abiti da sposa da Pinella è fresco ed elegante, in puro stile coutry chic.

Martina Rodini a Detto Fatto ci spiega come far diventare più bella la nostra pelle con rimedi naturali, e suggerisce degli scrub fatti in casa: uno alle mandorle ed uno all’avocado. In vista della vicina Epifania, Emanuela Tonioni ci spiega come realizzare delle tenere, semplici ma bellissime calze della Befana!