Cosa vedere stasera in tv? La guida tv completa di mercoledì 4 gennaio 2017, tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda mercoledì sera, 4 gennaio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il film Amore, cucina e curry. Su Canale 5 vedremo la fiction La mia vendetta. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida di mercoledì 4 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni tv e le news di stasera in tv su Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Stasera in tv su Rai 1 andrà in onda il film Amore, cucina e curry. La trama, in Francia, l’autorevole e rispettata chef Mallory è sempre più preoccupata per la vicinanza al suo ristorante di un piccolo bistrot indiano, un concorrente che potrebbe portarle via clienti. Iniziando una guerra contro gli indiani e il loro locale, Mallory scoprirà lo straordinario talento del giovanissimo Hassan.

Su Rai 2 appuntamento con il programma Speciale Voyager – Ai confini della conoscenza. Roberto Giacobbo conduce una nuova puntata di Voyager.

Su Rai 3 appuntamento con il film Ogni maledetto Natale. La trama, Massimo e Giulia si innamorano. Il Natale si avvicina. Giulia chiede a Massimo di passare la vigilia di Natale con la sua famiglia. Massimo prima restio, acconsente e va con lei al suo paese natio, dalla sua famiglia che però si accorge essere molto diversa da come aveva immaginato e Giulia manda via Massimo.

La guida tv di stasera in tv, mercoledì 4 gennaio 2017 2016 e le ultime anticipazioni e le news su Rete 4, Canale 5 e Italia 1.

Cosa possiamo assistere stasera in tv su Rete 4, vedremo il film Argo. La trama, il 4 novembre 1979, mentre la rivoluzione iraniana raggiungeva l’apice, un gruppo di militanti entra nell’Ambasciata USA in Tehran e porta via 52 ostaggi. In mezzo al caos, sei americani riescono a fuggire e si rifugiano a casa dell’Ambasciatore del Canada.

Su Canale 5 andrà in onda la fiction La mia vendetta. Le anticipazioni della nuova puntata, Rose si sente in colpa per la morte del padre e tenta il suicidio, ma viene salvata da Olivia che a sua volta rischia la vita perché minacciata con una pistola da Joris. Quest’ultimo viene allontanato dagli affari di famiglia e, preso dall’ira per l’ingratitudine mostrata dal padre.

Su Italia 1 appuntamento con il film Hunger Games. La trama, ogni anno tra le rovine di quello che fu il Nord America, lo stato di Panem obbliga ognuno dei suoi dodici distretti a mandare un ragazzo e una ragazza a competere agli Hunger Games. In parte bizzarro spettacolo, in parte stratagemma intimidatorio del Governo, gli Hunger Games sono un evento televisivo nazionale nel quale i “Tributi” devono combattere gli uni con gli altri per la sopravvivenza.

I programmi tv di stasera in tv, mercoledì 4 gennaio 2017 e le anticipazioni, la guida tv e le ultime news su La7.

Mercoledì sera, 4 gennaio 2017, su La7 andrà in onda il film Un povero ricco. La trama, per evitare “lo shock ” della povertà, un ricco industriale, Eugenio, ossessionato da un possibile crack finanziario, si allena a fare il povero. Lasciato tutti i suoi averi ed i suoi affari, che ha dato da gestire ai suoi amministratori, Eugenio si fa assumere come portiere da una delle sue imprese. Si licenzia non appena capisce che farà carriera. Intanto conosce Marta.