Idee regalo festa della Befana 2017: le idee regalo per grandi e piccini

Idee regalo festa della Befana 2017, le idee regalo per accontentare grandi e piccini. La festa della Befana 2017 è oramai alle porte e bisogna correre ai ripari nel caso in cui ancora non si sia trovato un pensierino da regalare ai nostri cari. Per i più piccoli c’è la consueta calza ripiena di dolciumi, ma se vogliamo aggiungere qualcosa di carino e poco costoso allo stesso tempo, esistono una vasta gamma di giochi da tavolo portatili. Nonostante in questi ultimi anni rappresentino qualcosa di anacronistico, sono ancora molto apprezzati da grandi e piccini. Se vogliamo fare un regalo ad una persona cara, magari una mamma o una compagna, ma non sappiamo proprio dove andare a parare, un set di tisane o thè biologici è un’idea davvero carina ed originale. Nelle erboristerie è possibile trovare i set già composti venduti in graziose scatole di legno, ma se si vuole risparmiare qualcosa è possibile comprare il tutto separato. L’effetto wow è comunque assicurato.

Festa della Befana 2017: idee regalo per lui e per lei, come stupire il nostro partner.

La festa della Befana 2017 è vicinissima ed è importante trovare un regalo gradito per i nostri cari. I libri rimangono un grande must, ma vanno regalati solamente se si conosce davvero bene la persona in questione, in quanto rischiare di sbagliare genere è davvero molto semplice. Nel caso in cui il regalo per la festa della Befana 2017 sia per un compagno o per una compagna, una giornata di relax alle terme o una cena in un bel ristorante sono cosa sempre molto gradita, mentre nel caso in cui si voglia rendere felice la nostra amata, una gift card nel negozio preferito o magari dal parrucchiere, rimane la scelta più azzeccate. Nel caso in cui il nostro lui o la nostra lei siano appassionati di cucina, esistono moltissimi corsi da fare singolarmente o in coppia; se si è amanti del genere il successo è assicurato. Per concludere la carrellata di idee regalo in onore della festa della Befana 2017, un biglietto aereo o una smart box con un viaggio rimangono sempre dei grandi classici molto molto apprezzati.