Il primo simpaticissimo ospite di oggi a La prova del cuoco è Daniele Persegani che prepara un risotto realizzato con i classici pescetti di acqua dolce, peperoni ed altre verdure dell’orto. Un piatto definito “sexy” il primo di oggi a La prova del cuoco cucinato dal mitico Daniele Persegani. Oggi a La prova del cuoco il secondo ospite è Hiro Shoda che insegna a preparare delle semplicissime e deliziose polpette giapponesi con gamberi e fecola cucinati in vaporiera. Ospite di oggi a La prova del cuoco per Indovina chi viene a pranzo è Valentina Scarnecchia che propone paccheroni fritti con mortadella, ricotta e parmigiano da servire con la loro salsa o con un goccino di tabasco. Il cavallo di battaglia di Anna Moroni oggi a La prova del cuoco sono i dolcetti al Vin Santo. Anna Moroni ci spiega anche come preparare il croccante.

Chi vincerà la gara dei cuochi oggi 4 gennaio 2017? I rossi oggi preparano lagane e ceci con spada e bocconcini di scarola ripieni; i verdi preparano i ravioli dolci con panforte e zabaioni e gli involtini con spinacini e maionese. A vincere è il peperone verde.

