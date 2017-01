Luci in Avalon 2017 quarta edizione. A Salerno presso Palazzo Fruscione vicolo Adelberga (ad. Via Dei Canali) dal 7 al 21 gennaio 2017 si terrà la quarta edizione dell’Expo d’Arte Contemporanea “Luci in Avalon”, organizzata dall’Associazione “Avalon Arte” di Salerno, con il patrocinio del comune di Salerno. Il vernissage è previsto il 7 gennaio alle ore 18.30.

Luci in Avalon: premio Nolava a Lucia Annunziata.

Durante la serata sarà premiata la giornalista Lucia Annunziata per i consensi ottenuti da parte dell’opinione pubblica e dei media. Le sarà conferito il premio “NOLAVA”, un trofeo in terracotta-ceramica, simbolo dell’Associazione, ideato e realizzato dallo scultore Biagio Landi, socio di Avalon Arte. A consegnare il premio, dopo l’intervento critico del dr. Paolo Romano, sarà Dina Scalera, presidente dell’Associazione Avalon Arte. Giornalista, scrittrice, conduttrice, Lucia Annunziata per “La Repubblica” è stata inviata all’estero in fronti caldi come l’America del Sud e Medio Oriente, per i cui servizi ha ricevuto il prestigioso premio “Max David”. Presidente della Rai. Conduttrice per Rai3 di programmi come “Linea Tre” e “In ½ h”. Attualmente dirige “L’Huffington Post Italia”, blog e aggregatore di blogger, la cui versione statunitense è uno dei siti più seguiti al mondo.

Anche quest’anno le Luci d’Artista saranno illuminate dall’Arte degli artisti di Avalon. Palazzo Fruscione torna a colorarsi di tele dalle molteplici tecniche e stili, opere di artisti provenienti da ogni parte d’Italia. La direzione artistica dell’EXPO è della presidente Dina Scalera, la critica è affidata alla prof.ssa Antonella Nigro e l’allestimento a Giovanni Memoli coadiuvato da Mario Cestaro. Il servizio fotografico è di Paola Siano. Addetta alla comunicazione Magrina Di Mauro. L’addobbo floreale a cura di Floraesposito srl di Gabriele Esposito di Salerno aggiungerà al vernissage un ulteriore tocco di profumi e colori.

Durante il vernissage Performance di Body Painting dell’Artista Roberta Lioy con le modelle Marinica Juliana Atoderesei, Lea Tartaglia, Fiorenza Pace e Fernanda De Simone.Gli orari: tutti i giorni dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 21,00 festivi inclusi. Ingresso libero.

Artisti in gara a Luci in Avalon quarta edizione.

Espongono: Gianni Balzanella; Maria Eterna Baratta; Norma Bini; Bra; Calogero Buttà; Daniela Capuano; Antonio Cosimato; Margherita Cuccurullo; Guido De Filippo; Paolo de Santi; Pietro De Seta; Brigida Frusciante; Flavia Alexandra Grattacaso; Sergio Lamberti; Biagio Landi; Roberta Lioy; Ida Mainenti; Giuseppe Quagliata; Regina Ridolfini; Vincenzo Ridolfini; Antonio Scaramella; Pietro Sellitti; Paola Siano; Carolina Spagnoli Carole; Michela Claudia Spinelli; Cristina Taverna; Francesco Tortora; Rosario Viano.