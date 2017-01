Papa Francesco, udienza generale di oggi e l’incontro con i terremotati del Centro-Italia di domani. Si è tenuta oggi la prima udienza generale del 2017 di Papa Francesco in Aula Paolo VI che domani 5 gennaio sarà teatro di un incontro speciale con i terremotati del Centro Italia. Il Santo Padre, nell’udienza generale di oggi, mercoledì 4 gennaio 2017, ha come sempre salutato i fedeli, con i quali ha scherzato raccogliendo anche dei doni, tra cui peluche e disegni. In 6mila hanno accolto il Papa nell’udienza di oggi.

Udienza generale di oggi 4 gennaio 2017 e catechesi del giorno.

“Tante volte nella vita nostra le lacrime seminano speranza, sono semi di speranza – ha detto Papa Francesco oggi nella catechesi dell’udienza generale dedicata alla figura di Rachele – Proprio per il pianto della madre, c’è ancora speranza per i figli, che torneranno a vivere. Questa donna, che aveva accettato di morire, al momento del parto, perché il figlio potesse vivere, con il suo pianto è ora principio di vita nuova per i figli esiliati. Al dolore e al pianto amaro di Rachele, il Signore risponde con una promessa che adesso può essere per lei motivo di vera consolazione: il popolo potrà tornare dall’esilio e vivere nella fede, libero, il proprio rapporto con Dio. Le lacrime hanno generato speranza”

Papa Francesco: udienza di domani 5 gennaio 2017.

Papa Francesco domani, giovedì 5 gennaio, alle 11 in Aula Paolo VI terrà udienza con i terremotati del Centro Italia. In aula Paolo VI ci saranno 800 terremotati dell’arcidiocesi di Spoleto-Norcia insieme al vescovo Boccardo e Don Luciano Avenati, parroco dell’abbazia di Sant’Eutizio in Preci. Non mancheranno anche Vasco Errani, commissario straordinario del governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto, Fabrizio Curcio, capo del dipartimento della Protezione Civile, Catiuscia Marini, presidente della giunta regionale dell’Umbria ed altri esponenti delle istituzioni.