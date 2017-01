Pensioni oggi 4 gennaio 2017, ultime novità. Le news sul fronte pensioni prevedono che nel 2017 tutte le prestazioni pensionistiche saranno pagate il primo giorno bancabile del mese, con la sola eccezione della rata di gennaio, il cui pagamento è stabilito al secondo giorno del mese. Lo ha comunicato l’Inps, spiegando che il decreto Milleproroghe modifica le norme precedenti ripristinando per l’anno in corso il pagamento al primo giorno bancabile del mese, con l’unica eccezione per la rata di gennaio. Disposizione questa fortemente sostenuta dall’istituto. Viene anticipato per tutti il pagamento, quest’anno, al primo giorno “bancabile del mese”. La regola entrerà in vigore da febbraio, mentre per questo mese il pagamento degli assegni è avvenuto ancora il secondo giorno “bancabile “ del mese: cioè domani, martedì 3 gennaio. È una misura che semplifica le procedure per il ministero del Tesoro e dovrebbe rendere più veloci i pagamenti, spiegano all’Inps.

Pagamenti pensioni, tutte le novità per il 2017.

Sul fronte pagamenti pensione, viene ripristinato per l’anno 2017 il pagamento al primo giorno bancabile del mese. Fino al 2016 il pagamento avveniva il secondo giorno bancabile del mese per tutte le prestazioni pensionistiche, che già erano state unificate per essere erogate lo stesso giorno (prima le pensioni ex Enpas venivano pagate il 10 del mese e le ex Inpdap il 16) con il decreto 65/2015. “In base a tale modifica, fortemente richiesta dall’Inps – sottolinea l’Istituto – viene ripristinato per l’anno 2017 il pagamento al primo giorno bancabile del mese, con l’unica eccezione per la rata di gennaio”. A febbraio e marzo le pensioni saranno pagate il primo del mese mentre ad aprile le poste pagheranno il primo (è un sabato) e le banche il 3. A maggio le pensioni saranno pagate il due mentre a giugno saranno pagate il primo del mese. A luglio le Poste pagheranno il primo del mese e le banche il 3 mentre ad agosto e settembre la rata arriverà sui conti il primo del mese. A ottobre e novembre le pensioni saranno pagate il due del mese sia dalle Poste che dalle banche mentre a dicembre si potrà riscuotere l’assegno il primo sia dalle banche che dalle Poste.

Pensioni, rimborsi, rivalutazioni: ultime news.

Allo stesso tempo, sul fronte pensioni, viene confermato dall’Istituto di previdenza nazionale che verrà trattenuto lo 0,1% delle pensioni annue, proprio da febbraio e per quattro mesi, a tutti i pensionati, a titolo di restituzione per la differenza fra l’inflazione programmata (0,3%) e quella consuntiva (0,2%) nel 2015. Quell’anno, insomma, sono state erogate cifre per le pensioni superiori dello 0,1% a quanto effettivamente dovuto. Da qui, ora, il rimborso della differenza richiesto ai pensionati. L’Inps sottolinea che si tratta comunque di importi molto bassi: per una pensione di 1.000 euro al mese, per esempio, l’importo da restituire è di un euro (lo 0,1%, appunto) che diventano circa 13 euro su tutto l’anno.

La richiesta di “restituzione” dello 0,1% dell’assegno pensionistico a titolo di “risarcimento” per il 2015 è ritenuta però dai sindacati “una tegola per i pensionati italiani”. Lo sottolinea lo Spi-Cgil, che usa il condizionale parlando del provvedimento sulla rivalutazione e sottolinea come nel decreto Milleproroghe non ci sia l’intervento con cui si doveva risolvere la questione. «In questo modo – sottolinea il sindacato dei pensionati della Cgil – tutte le pensioni avranno una perdita di valore. Nel caso di una pensione al minimo la perdita sarà di 6,50 euro all’anno e di 13 euro per una da 1.000 euro. Cifre che possono sembrare di poco conto ma che incidono in particolare sulle pensioni basse per le quali qualche euro in più o in meno al mese fa la differenza». “Lo scorso anno – prosegue la nota dello Spi – il governo intervenne rimandando questa restituzione a quando l’economia fosse effettivamente in ripresa neutralizzandone così gli effetti negativi. Anche quest’anno il governo si era reso disponibile ad intraprendere la stessa strada ma per ora non lo ha fatto”. Lo Spi-Cgil chiede sul fronte pensioni al ministro Poletti di intervenire urgentemente per evitare che si penalizzino ancora una volta milioni di pensionati italiani.

Pensioni, fondi di previdenza complementare: ultime news.

Sul fronte pensioni complementari, nell’ottica di condividere il proprio patrimonio informativo relativo alle forme pensionistiche complementari e di semplificare le modalità di accesso e di utilizzo da parte di tutti i soggetti interessati, la COVIP mette a disposizione sul proprio sito istituzionale, in forma di dati aperti (open data), le tavole e i grafici pubblicati nella Relazione annuale 2015. Inoltre, nel sito vengono pubblicate tavole che riportano le principali informazioni quantitative relative alle singole forme pensionistiche complementari, coerenti con i dati aggregati pubblicati nella Relazione annuale.Tutte le tavole e i grafici sono forniti in formato XLSX. La messa a disposizione di tale insieme informativo assumerà cadenza regolare.In questo modo, l’Autorità compie un ulteriore passo in avanti per la valorizzazione del proprio patrimonio informativo, agevolando la fruibilità e l’uso delle informazioni presso il pubblico in linea con le migliori pratiche internazionali in tema di open data.

Pensioni anticipate scuola, ape, ultime news su domanda e termini.

Sul fronte pensioni anticipate, con il decreto ministeriale n. 941, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che entro la fine della seconda decade di gennaio si potranno presentare le candidature “di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie”. Come accaduto nel 2016, si prevede una riduzione delle adesioni, con una cifra attorno alle 20mila unità: attraverso la pensione anticipata occorrono, infatti, 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini; per la pensione di vecchiaia servono 66 anni e 7 mesi di età. Tra le deroghe possibili, che l’attuale Governo ha intenzione di produrre, vi è l’Ape “social”, riservata alle professioni più logoranti, che permette di anticipare di 3 anni e 7 mesi l’età pensionabile ma che il Governo vuole riservare alle sole maestre d’Infanzia.

Riforma pensioni, ape social, ultime news.

Sulle pensioni anticipate in ambito scuola, Marcello Pacifico presidente Anief e segretario confederale Cisal, ha dichiarato in merito: “Il problema è che l’esecutivo vuole rivolgere l’Ape ‘social’ solo ai docenti della scuola dell’infanzia. Uno degli emendamenti presentati in Parlamento da Anief alla Legge di Stabilità era, invece, rivolto proprio rivolto all’estensione della deroga a tutti i docenti della scuola pubblica, prescindendo dal tipo di corso scolastico di appartenenza. Non si comprende per quale motivo, le nostre istituzioni pubbliche e politiche continuino a negare l’elevato rischio psico-fisico connesso allo svolgimento della funzione docente, senza alcuna distinzione di ordine e grado: tutta la categoria degli insegnanti – ad altissimo rischio burnout – deve infatti fruire delle agevolazioni pensionistiche spettanti a chi svolge un lavoro usurante”. Conclude Pacifico: “Obbligare un docente a lasciare il servizio a quasi 70 rappresenta una vera forzatura: ricordiamo che un insegnante tedesco, ancora oggi lascia l’insegnamento dopo 24 anni di servizio e senza decurtazioni, percependo una pensione quasi doppia rispetto ai nostri. In Italia, invece, per più di quattro pensionati su dieci l’assegno non arriva neppure a mille euro al mese: e pure a 70 anni”.

Dalle prime stime fornite dal Ministero dell’Istruzione, risulta che l’anno prossimo a lasciare il servizio nelle scuole saranno 12mila docenti e 3mila dipendenti Ata. Vi sono, poi, altri 80mila lavoratori potenzialmente interessati alla pensione anticipata con l’Ape, avendo già compiuto 63 anni di età e trovandosi nella situazione contributiva di almeno 20 anni di versamenti: tranne i maestri dell’infanzia, che accederanno all’anticipo in versione “social”. Per fornire ad ogni lavoratore informazioni dettagliate, Anief ha siglato una convenzione con il Centro servizi Cedan, società autorizzata a erogare, per mezzo della confederazione Cisal, servizi di Caf e patronato. Il Miur ha deciso che bisognerà presentare domanda di pensionamento entro il 20 gennaio 2017; quest’ultima riguarda sia la pensione di vecchiaia che quella anticipata, secondo i parametri delineati dalla riforma Fornero del 2011, cioè dall’articolo 24 della legge 201. La novità risiede nella facoltà di optare, previa maturazione dei requisiti, per l’anticipo pensionistico (Ape), introdotto dal governo Renzi attraverso la Legge di Bilancio. E proprio in attesa dell’attuazione dell’Ape volontaria, “il termine del 20 gennaio 2017 potrebbe essere posticipato”.

Pensioni anticipate docenti e legge di stabilità, le ultime novità.

Sul fronte pensioni anticipate dei docenti, il sito Orizzonte scuola, sottolinea che coloro che vogliano accedere alla pensione anticipata con le misure contenute nella Legge di Bilancio 2017 dovranno attendere una circolare del MIUR esplicativa. I docenti in possesso dei requisiti necessari possono, attraverso la procedura Polis di “istanze online” richiedere la pensione anticipata o di vecchiaia con decorrenza 1 settembre 2017. La piattaforma, però, non è aggiornata con le novità contenute nella Legge di Bilancio 2017. Bisognerà adeguare i pacchetti previdenziali al personale della scuola. Le preoccupazioni sono sorte poichè la domanda di cessazione dal servizio (che precede quella di pensionamento vero e proprio) elenca le cause di cessazione dal servizio attuali e non quelle che sono state introdotte con l’Ape e con le misure volte ai lavoratori precoci o a quelli addetti a mansioni usuranti. Il nuovo ministro dell’Istruzione dovrà emanare prima della scadenza dei termini fissati per la richiesta di cessazione dal servizio una circolare che indichi le modalità di applicazione delle nuove misure previste dalla Legge di Bilancio 2017.