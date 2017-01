Tagli capelli corti e medi 2017: caschetti, pixie e long bob, quale taglio è perfetto per noi

Tagli capelli corti e medi 2017, come scegliere al meglio il taglio di capelli più adatto a noi. Con l’arrivo del nuovo anno e dei cambiamenti che esso comporta cresce in ogni donna la voglia di cambiare look. Lasciarsi alle spalle un brutto periodo o la fine di una storia con un nuovo taglio di capelli è cosa nota tra le donne, ma prima di darci un taglio netto è bene scegliere al meglio un taglio di capelli che si adatti al nostro viso e alla nostra fisicità. Ci sono infatti dei piccoli accorgimenti da tenere in considerazione; in linea di massima un taglio di capelli long bob, ovvero un taglio che si poggia sulle spalle, si adatta praticamente ad ogni donna, in quanto mantenendo la linea del taglio sotto il mento, è perfetto anche per tutte le donne robuste. Più la nostra fisicità è piena ed importante e più è bene controbilanciare i volumi; in questo caso infatti, un pixie contribuirebbe a mettere in evidenza quelli che non sono i nostri punti di forza.

Tagli capelli corti e medi 2017: pixie o caschetto, quale scegliere?

Se invece abbiamo deciso di darci un taglio drastico, il pixie è sicuramente il taglio di capelli più adatto. A seconda della nostra personalità può essere declinato sia in versione bon ton che più androgina. Le tante varianti che esistono lo rendono adatto sia ai capelli ricci che a quelli lisci, ma è importante tenere in considerazione alcuni fattori. Un taglio di capelli così corto ci mette letteralmente a nudo; da evitare quindi nel caso in cui si abbia un viso particolarmente paffuto o lungo. Da sfatare inoltre il mito che i capelli corti rendono l’aria più sbarazzina, in quanto superati gli anta, contribuiscono all’idea che il tempo stia passando. Il taglio di capelli a caschetto rimane invece un grandissimo must anche in questo inverno 2017 ed anche lui in linea di massima si adatta ad ogni tipologia di donna. Impreziosito da una frangia può essere reso ancora più particolare, basta scegliere al meglio quali ciuffo si adatti al nostro viso.