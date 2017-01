Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip dal Trono Over a partire dal 9 gennaio 2017. «Un bacio durato ore!» Tanto nuovo materiale in carburazione per il settore Senior di Uomini e Donne dal momento che le anticipazioni e news di U&D segnalano altre due nuove registrazioni svoltesi durante le festività natalizie. Vedremo tutte queste puntate a partire da lunedì 8 gennaio 2017 quando il salotto dell’amore di Maria De Filippi tornerà a farci compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5.

«La cavallerizza di Sarzana si attacca con Gemma». Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip dal Trono Over

Le anticipazioni news e gossip dal Trono Over ci fanno vedere tre poltroncine al centro dello studio. Sono per Giorgio Manetti e due aspiranti dame che son venute per corteggiarlo. Sono Rita e Maria T, e la prima trova anche il tempo di attaccarsi con Gemma, che a sua volta non glie le manda a dire. Rita racconta di aver conosciuto Giorgio tre settimane prima in Versilia, è una cinquantenne di Sarzana e alleva dei cavalli. La donna lavora in un ristorante e ha dei figli. Maria invece è di Guidonia, ha cinquantasei anni, lavora nella pubblica amministrazione. Si è presentata al programma in risposta a una sfida e ha quattro figli – la più giovane di 23 anni – è vedova e insegna ballo. Giorgio ci pensa un pochino sopra, ma poi congeda tutt’e due. E alla fine va… a ballare con Astrid!