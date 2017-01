Amnistia e indulto, Carceri e Detenuti: le ultime news ad oggi 5 gennaio 2017. In attesa di conoscere i prossimi dibattiti parlamentari su amnistia e indulto in questo 2017, le ultime news sul fronte carceri ci rassicurano, in parte, rispetto all’interesse della politica e soprattutto dei politici nei confronti degli istituti di Pena. L’On. Speranza del PD nei giorni scorsi è stato in visita presso il carcere di Potenza. Scopriamo le ultime news su carceri e detenuti ad oggi 5 gennaio 2017.

Carceri e detenuti ultime news: la visita di Speranza nel carcere di Potenza.

L’On. Speranza, secondo le ultime news su Amnistia e indulto, Carceri e Detenuti riportate da oltrefreepress, ha visitato la Casa Circondariale di Potenza. Il commento del parlamentare sul carcere è stato pubblicato su Facebook: “Articolo 27 della Costituzione: “Inizio il nuovo anno nella mia città, in uno dei luoghi in cui è più forte il bisogno di umanità: il carcere. Non è la mia prima visita, ma ogni volta, quando esco, ho un incredibile senso di vuoto dentro.

Ho negli occhi i volti di alcuni detenuti. Uno di loro mi parla del dolore legato alla lontananza dalla sua famiglia e dalle persone care. Un altro mi prende la mano e mi racconta la sua storia, il suo volto si illumina ricordandomi le parole di Papa Francesco su indulto ed amnistia. Molti di loro sono in attesa di giudizio, non hanno ancora avuto una condanna definitiva. Certo, chi ha sbagliato deve pagare e non si può non pensare a chi ha subito il danno più alto dei loro errori, ma ho sempre pensato che la carcerazione preventiva vada usata solo in casi eccezionali e che si debba ricorrere di più a misure cautelari alternative. Questo, purtroppo, in Italia non sempre avviene” ha scritto Speranza su Facebook citando anche la visita di Arisa. Molto provato il candidato alla segreteria del Pd, che ha ammesso che porterà nel cuore un’esperienza simile ed ha citato le parole di Papa Francesco su Amnistia e indulto.