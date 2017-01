Amnistia e indulto: le parole di Papa Francesco per i detenuti. Ancora una volta Papa Francesco ha espresso un pensiero nei confronti dei detenuti. Dopo le importantissime parole pronunciate nei mesi scorsi su Amnistia e indulto, il Santo Padre ieri nel corso dell’udienza generale del mercoledì ha citato il massacro del carcere di Manaus e gli scontri tra bande invitando alla preghiera per i defunti e facendo appello per la rieducazione ed il reinserimento sociale negli istituti di pena.

Carceri e detenuti: le nuove parole di Papa Francesco.

“Sono giunte dal Brasile le notizie drammatiche del massacro avvenuto nel carcere di Manaus, dove un violentissimo scontro tra bande rivali ha causato decine di morti. Esprimo dolore e preoccupazione per quanto accaduto – ha detto ieri il Papa durante l’udienza generale – Invito a pregare per i defunti, per i loro familiari, per tutti i detenuti di quel carcere e per quanti vi lavorano. E rinnovo l’appello perché gli istituti penitenziari siano luoghi di rieducazione e di reinserimento sociale, e le condizioni di vita dei detenuti siano degne di persone umane. Vi invito a pregare per questi detenuti morti e vivi e anche per tutti i detenuti del mondo”. Ancora una volta Papa Francesco ha espresso parole importanti per i detenuti difendendo la loro dignità.