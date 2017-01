Anticipazioni Una vita – Acacias 38. Le trame di giovedì 5, lunedì 9 e martedì 10 gennaio 2017. «La bambina della fotografia». Giovedì 5 è l’ultimo giorno in cui la soap ci terrà compagnia in formato doppio: da lunedì 9 gennaio 2017 le storie di Calle Acacias riprendono la programmazione usuale alle 14:10 su Canale 5. Abbiamo visto attraverso le anticipazioni di Una vita Acacias 38 come l’ispettore Mauro San Emeterio sia arrivato a scoprire che Teresa – la bimba che compare nella foto di Cayetana – potrebbe trovarsi in un orfanotrofio gestito dalle suore.

«Servire e tacere». Anticipazioni Una vita – Acacias 38. Le trame di giovedì 5, lunedì 9 e martedì 10 gennaio 2017.

Tuttavia le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 rivelano che Mauro viene tramortito con un colpo alle spalle non appena arriva al brefotrofio per indagare. E, mentre Leonor decide di intitolare il suo romanzo “Servire e tacere”, Rosina si sottopone all’intervento di chirurgia estetica. Quale ne sarà l’esito? Lo vedremo presto in puntata! Nel frattempo suor Brigida, la direttrice dell’orfanotrofio, non permette a Mauro di incontrarsi con Teresa.

«Daria, seduttrice a pagamento!». Anticipazioni Una vita – Acacias 38. Le trame di giovedì 5, lunedì 9 e martedì 10 gennaio 2017.

Tra l’altro, secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, suor Brigida fornisce a Mauro una versione dell’accaduto sulla sua aggressione – che cioè sia stato un ladro a colpirlo alla testa – che non convince neanche un po’ il perspicace ispettore! Quest’ultimo impone alla Madre superiora di consegnargli dei documenti riservati che possono far luce sulla vicenda. Intanto Victor scopre che Daria non è altro che un’imbrogliona prezzolata da Lourdes per circuirlo e allontanarlo da María Luisa. Infine Casilda conosce Martín, un ex soldato, e decide di aiutarlo.