Antonella Clerici: il look di oggi a La prova del cuoco, nero e paillettes!

Antonella Clerici in total black nella puntata di oggi de La prova del cuoco. Una super chic Antonella Clerici accoglie con il suo sorriso i telespettatori de La prova del cuoco. Scopriamo il look scelto dalla conduttrice nella puntata di oggi 5 gennaio 2017. In occasione della puntata odierna de La prova del cuoco, Antonella appare in total black con paillettes!

Antonella Clerici: il look in nero e paillettes nella puntata di oggi giovedì 5 gennaio 2017.

Il nero e paillettes è un abbinamento da gran soirée che la bellissima Antonella Clerici ha scelto più volte in queste puntate festive de La prova del cuoco. Per la puntata di oggi 5 gennaio 2017 de La prova del cuoco la nostra Antonellina indossa una maglia nera più aderente del solito, brillante di paillettes al centro. Particolare anche l’acconciatura: i capelli sono legati in una elegante coda bassa con riga centrale. Make-up come sempre leggero e focus sulle labbra nei toni del fucsia. Tra gli ospiti di questa puntata odierna de La prova del cuoco del 5 gennaio 2017, in attesa della Befana, troviamo Sergio Barzetti Mr Alloro, David Povedilla e tanti altri amici dell’allegrissima brigata de La prova del cuoco, che ogni giorno ci tiene compagnia insieme al fascino e alla simpatia di Antonella Clerici.