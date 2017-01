Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, 5 gennaio 2017: minigonna a scacchi blu e senape

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, giovedì 5 gennaio 2017. Caterina Balivo torna con un’altra puntata di Detto Fatto, l’ultima di questa settimana prima del giorno festivo della Befana, che precede il week end. Anche oggi Caterina ha stupito con un altro grazioso outfit. La conduttrice per la puntata di Detto Fatto di oggi, giovedì 5 gennaio 2016, ha scelto di indossare un completo molto grazioso composto da una raffinata blusa blu notte sbracciata con un fiocco sul colletto e da una minigonna con fantasia a scacchi sui toni del blu e del giallo – senape. A completare il look sono dei graziosi anfibi che le arrivano a metà polpaccio.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 5 gennaio 2017.

Caterina Balivo per la puntata odierna di Detto Fatto ha scelto uno styling capelli molto raffinato, decidendo di portare il suo long bob con una piega leggermente mossa, per un effetto chic.