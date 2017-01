Facebook, diffamazione aggravata per chi scrive post offensivi in bacheca

Offese su Facebook, arriva una storica sentenza della Cassazione. Tante volte sentiamo o subiamo in prima persona delle offese sulla bacheca di Facebook. Ci chiediamo spesso cosa fare, se ci sia un modo per porre fine a queste offese. Ebbene, la legge si sta muovendo verso una precisa direzione per quanto riguarda i post offensivi e umilianti a danno delle persone. Con una sentenza del 2 gennaio 2017, la 50/2017, la Corte di Cassazione afferma che l’uso della bacheca di Facebook rende l’offesa potenzialmente capace di raggiungere un numero di persone indeterminato o comunque apprezzabile quantitativamente. I posto, infatti, spesso sono pubblici, e visibili a chiunque.

Offese su Facebook, il rischio è il reato di diffamazione aggravata.

Chi scrive post offensivi sulla bacheca di Facebook deve sapere che andrà incontro ad un reato molto grave: non si tratta di semplice diffamazione ma l’accusa può essere di diffamazione aggravata. L’aggravante entra in gioco dal momento in cui l’offesa può essere letta da chiunque, cioè un numero di persone potenzialmente indeterminato.