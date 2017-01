Festa della Befana 2017: le idee regalo per tutti. Il giorno dell’epifania è ormai vicino e anche qui si assiste alla consueta corsa ai regali per soddisfare i desideri dei più piccini. Ma c’è anche chi, pur non essendo più un bambino, attende questo giorno per fare un dono alla persona cara, magari con abbinata qualche piccola calza di dolci. Portachiavi, magari personalizzandoli potrebbe essere un regalo ideale sia per lui che per lei. Con il freddo alle porte sciarpa, cappelli e guanti sono sempre ben accetti, tenendo in considerazione i gusti della persona, scegliendone con cura per colore e manifattura, ce ne sono di vari davvero originali e molto particolari. Gli intramontabili set di bellezza, dalle fragranze suggestive e rilassanti per la cura del proprio corpo, anche questi indicati sia per uomo che per donna.

Festa della Befana 2017: le idee regalo che uniranno grandi e piccini.

Se si sta pensando a qualcosa che unisca tutta la famiglia una bella gita fuori porta con meta Mirabilandia o Il Bioparco di Roma dove il divertimento sarà assicurato assicurato. Per non dimenticare i divertiti e istruttivi giochi da tavola o puzzle che uniranno tutta la famiglia a trascorrere delle piacevoli ore insieme ai propri piccini.