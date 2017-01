Giovanni Allevi prosegue i festeggiamenti per i 25 anni di carriera live, e lo fa con una doppia tournée. Oggi, giovedì 5 gennaio 2017, Giovanni Allevi sarà all’Obihall di Firenze con il suo “Celebration Symphonic Tour”. L’artista si esibirà nel triplice ruolo di compositore, pianista e direttore d’orchestra, alla guida dell’Orchestra Sinfonica Italiana ed eseguirà quei brani che lo hanno reso uno degli autori contemporanei più amati a livello internazionale. Dopo il grande successo del precedente tour sinfonico con Coro e Orchestra, questa volta, Giovanni Allevi, oltre alle proprie composizioni, dirigerà dal podio eterni capolavori di P. I. Čajkovskij, G. Puccini e G. Rossini.

Giovanni Allevi, i prossimi appuntamenti.

Tra gli appuntamenti del “Celebration Symphonic Tour” non poteva mancare Napoli, città nella quale l’artista tenne il suo primo concerto nel 1991 e dove è tornato a metà dicembre. Impossibile non ricordare poi lo spettacolo dedicato agli sfollati del terremoto, alla vigilia di Natale, nella sua Ascoli. Come detto, a Firenze Giovanni Allevi sarà accompagnato sul palco dall’Orchestra Sinfonica Italiana, composta di oltre 40 professori provenienti da storiche e prestigiose orchestre nazionali, tra cui quella del Maggio Musicale Fiorentino.

Laurea con lode in Filosofia e due diplomi di Conservatorio – in Pianoforte e Composizione – Giovanni Allevi si presenta in jeans e scarpe da tennis, non per rinnovare il “look” del musicista classico ma per sentirsi completamente se stesso: per lui, quello che conta sono le note, tutto il resto è superfluo: “Attraverso la musica – spiega – vedo il mondo con gli occhi di un bambino”. Enfant terrible capace di annichilire il mondo accademico, Giovanni Allevi è entrato nell’immaginario collettivo delle nuove generazioni, con le quali ha instaurato un rapporto privilegiato, e, come lui afferma, “misterioso”. Le sue composizioni tratteggiano i canoni di una nuova “Musica Classica Contemporanea”, attraverso un linguaggio colto ed emozionale, che prende le distanze dall’esperienza dodecafonica e minimalista, per affermare una nuova intensità ritmica e melodica europea fondata sulle forme della tradizione classica infuse dei suoni del presente.