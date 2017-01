Cosa vedere stasera in tv? Guida tv di stasera, giovedì 5 gennaio 2017, tutti i programmi tv in prima serata di Rai, Mediaset e La7, le ultime anticipazioni e news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda giovedì 5 gennaio 2017 su Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il film Biancaneve. Su Canale 5 andrà in onda la fiction La mia vendetta. Vediamo in dettaglio la guida tv stasera ed alcune anticipazioni.

Programmi tv di stasera, giovedì 5 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news. La guida tv Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 vedremo il film Biancaneve. La trama, dopo la scomparsa dell’amatissimo Re, la perfida moglie assume il controllo del regno e tiene la bellissima figliastra diciottenne, Biancaneve, rinchiusa nel palazzo. Ma quando la principessa conquista il cuore di un affascinante e ricco principe di passaggio, la Regina, in preda alla gelosia, relega la ragazza in una foresta vicina.

Su Rai 2 vedremo il film Big Hero 6. La trama, una commedia d’avventura ricca d’azione sull’enfant prodige esperto di robot Hiro Hamada, che impara a gestire le sue geniali capacità grazie a suo fratello, il brillante Tadashi e ai suoi amici: l’adrenalica Go Go Tamago, il maniaco dell’ordine Wasabi No-Ginger, la maga della chimica Honey Lemon e l’entusiasta Fred.

Su Rai 3, invece, verrà trasmesso il programma La grande storia. Ripropone il suo racconto della storia del Novecento, ma non solo, attraverso i suoi protagonisti, i fatti, le tragedie e i tanti momenti di progresso e di sviluppo. Parleremo di Italia, certamente, ma volgeremo lo sguardo anche a eventi e personaggi di altri paesi che però hanno segnato in qualche modo la storia del secolo passato.

Programmi tv di stasera, giovedì 5 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news. La guida tv Rete 4, Canale 5 e Italia 1.

Su Rete 4 andrà in onda il film From Paris with love. La trama, assistente dell’ambasciatore americano a Parigi, James Reeves sogna di fare l’agente segreto. L’occasione si presenta per un summit internazionale quando gli viene affidato un partner, Wax, dai metodi non proprio convenzionali.

Su Canale 5 andrà in onda la fiction La mia vendetta. Le anticipazioni della nuova puntata, Etienne salva Joris dalla furia omicida di Le’oni, ma poi comunica a suo figlio che non intende dargli altre chance. Olivia, dopo aver neutralizzato Dino, capisce che il suo tempo sta per scadere e pone un ultimatum a Etienne: lo sposerà solo se diventeranno soci in affari al cinquanta per cento.

Su Italia 1 vedremo lo speciale Emma Marrone ’16 – Adesso Tour. In onda il concerto della cantante italiana Emma Marrone, direttamente dal tour “Adesso Tour”.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, giovedì 5 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Giovedì sera, 5 gennaio 2017, su La7 andrà in onda il programma Piazzapulita. In prima serata torna su La7 “Piazzapulita” di Corrado Formigli, ma quest’anno con il ‘graffio’ di Sabina Guzzanti e il suo Tg Porco, il telegiornale satirico che sul web ha spopolato e nel quale presenterà al pubblico una inedita Virginia Raggi che Sabina ha anche votato ma che è pronta a bacchettare con la sua sferzante satira.