Influenza: gli ultimi aggiornamenti e le news ad oggi 5 gennaio 2017, atteso il picco

Influenza: gli ultimi aggiornamenti e le news ad oggi 5 gennaio 2016, atteso il picco. L’influenza sta costringendo a letto ormai già migliaia di italiani. Combinata alla psicosi meningite, la paura per il virus influenzale che in questi giorni dovrebbe vedere il suo picco di contagio, sta portando molte persone ad intasare i pronto-soccorsi degli ospedali, specie nel Nord Italia. Ecco le ultime news ed aggiornamenti sull’influenza.

Influenza 2017: gli aggiornamenti e le news.

Secondo gli ultimi aggiornamenti l’influenza si starebbe manifestando addirittura in anticipo rispetto alle previsioni. Difficile la situazione di molti ospedali del Nord, come a Como, dove secondo quanto riportato da affaritaliani viene registrato in questi giorni un iperafflusso con lunghe attese mentre al Policlinico di Milano saeebbero aumentati del 15-20% gli accessi. Stessa situazione nel Friuli dove, secondo quanto riportato dal Messaggero del Veneto, un udinese su cento si ritroverebbe a letto influenzato. Il picco è atteso a breve anche in questa regione, con la consapevolezza che quest’anno l’influenza sarà molto più aggressiva. Categorie colpite sono quelle di bambini ed anziani.