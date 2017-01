Ultime news e anticipazioni: Malena Mastromarino nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12? Dal settimanale Chi, possiamo venire a conoscenza del nome di una possibile concorrente della prossima edizione dell’Isola dei Famosi che andrà in onda il prossimo 30 gennaio su Canale 5. La prossima naufraga che si cimenterà nella vita selvaggia dell’isola è un altro volto noto del cinema per soli adulti: stiamo parlando di Malena Mastromarino. Dopo Rocco Siffredi, Malena Mastromarino che scalderà le già soleggiate spiagge dell’ Honduras.

Ultime news e anticipazioni: Malena la protagonista del prossimo film a luci rosse.

Tra gli altri concorrenti vengono confermate Wanna Marchi, che ha la fobia dell’acqua e la figlia Stefania Nobile. Malena era agente immobiliare di Gioia del Colle, in provincia di Bari, ma ora la sua aspirazione è del tutto cambiata. Musa ispiratrice di Rocco Siffredi sarà la nuova promessa delle pellicole a luci rosse. In un’intervista Rocco, l’ha definita “bella, intelligente e non solo”. Gli amanti del genere sapranno sicuramente che il suo primo film dal titolo Malena la Pugliese uscirà a marzo 2017. L’isola potrebbe essere per lei un trampolino di lancio?