La prova del cuoco, la puntata di oggi giovedì 5 gennaio 2017: tutte le novità. Anche oggi, giovedì 5 gennaio 2017, ci attende alle 11.50 su Rai 1 La prova del cuoco con Antonella Clerici e la sua allegra brigata di ospiti tra maestri di cucina, foodblogger e chef. Tante gustose ricette da ripetere a casa e la gara finale tra i cuochi ed i concorrenti nella puntata di oggi de La prova del cuoco. A breve conosceremo gli ospiti, le ricette e le novità del giorno.

La prova del cuoco, le ricette della puntata di oggi giovedì 5 gennaio 2017: i brustenghi di Anna.

Nell’anteprima di oggi de La prova del cuoco scopriamo un delizioso stuzzichino dolce per la Befana: le scope realizzate in pasta sfoglia con crema di nocciole e bastoncini salati. La prima ricetta di oggi di Anna Modoni è davvero speciale in occasione della Befana: i brustenghi da preparare sia dolci che salati, un fritto tipico del centro Italia molto famoso. Mr Alloro Sergio Barzetti prepara un riso al salto alla trevigiana con verdure.

In attesa di sapere quali ricette e quali maestri di cucina si avvicenderanno al bancone de La prova del cuoco di oggi, su Rai 1, scopriamo quali ricette sono state realizzate nella puntata di ieri. Nella puntata del 4 gennaio 2017 abbiamo scoperto come preparare il risotto all’acquadella di Persegani, le famose polpette di gamberi di Hiro Shoda, i paccheroni fritti di Valentina Scarnecchia, vecchia conoscenza de La prova del cuoco, e poi una simpatica idea per riempire la calza della befana: i biscottini al vinsanto di Anna Moroni. Le ricette dei cuochi nella sfida finale de La prova del cuoco: le lagane e ceci con spada e bocconcini di scarola ripieni di Mauro Improta per i rossi; i ravioli dolci con panforte e zabaioni e gli involtini con spinacini e maionese per Cesare Marretti dei verdi, che ieri hanno vinto la gara dei cuochi. A breve conosceremo tutte le novità de La prova del cuoco di oggi giovedì 5 gennaio 2017, stay tuned.