Masterchef Italia 6, anticipazioni. Questa sera giovedì 5 gennaio 2017 andrà in onda una nuovissima puntata di Masterchef Italia 6, in onda su Sky Uno in prima serata. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali dopo le selezioni generali, le quali hanno portato alla formazione della masterclass, i venti aspiranti chef sono pronti a sfidarsi fino all’ultima sfida per conquistare il titolo di sesto Masterchef italiano. Le ultime anticipazioni ci fanno sapere che in questa terza puntata di Masterchef Italia 6 i concorrenti si sfideranno nella prima prova in esterna, giudicati come sempre dal simpatico quartetto composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco e Joe Bastianich.

Masterchef Italia 6: anticipazioni, la prima prova in esterna.

Questa sera giovedì 5 dicembre 2016 andrà in onda una nuova puntata dello show culinario più amato di sempre, Masterchef Italia 6. Secondo le ultime anticipazioni questa prima puntata di sfide individuali partirà con la tanto temuta Mystery Box, per poi proseguire con l’Invention Test. Questa prova sarà decisiva, in quanto, il peggiore rischierà l’eliminazione, mentre il migliore avrà la possibilità di capitanare una prova in esterna durante questa puntata di Masterchef Italia 6. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali la città che farà da sfondo a questo evento sarà la bellissima città di Matera, dove i nostri aspiranti chef dovranno cucinare per ben 100 panettieri della Basilicata.