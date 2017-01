Collezione primavera estate 2017: le proposte del brand Patrizia Pepe. Siamo ormai nel pieno dell’inverno, ma tra freddo e grigiore le nuove collezioni primavera-estate 2017 già cominciano a fare capolino, regalandoci, almeno alla vista, un po’ di tepore e riportandoci alla mente le soleggiate mattine dal clima mite. Il brand Patrizia Pepe nell’allestimento realizzato durante Milano Moda Donna, ci mostra soffici abiti in nuance pastello, divisi per tonalità e una pioggia di glitter e paillettes su borse e accessori. Ampia varietà di silhouette e tagli morbidi delle tute con pantalone crop, vestiti con scollo all’americana, e abiti lunghi fino alle caviglie da portare con maxi cardigan in maglina, senza dimenticare i completi con giacca e pantalone. Le proposte del marchio sono pensate per soddisfare ogni tipo di donna e ogni tipo di gusto personale, ecco perché risulteranno essere dei capi che non potranno mancare nei vostri guardaroba. Inoltre vi è una maniacale attenzione nella scelta dei tessuti: dal jersey al micro-jacquard, al sablé lucido e il raso stretch, le stoffe raschel, il pizzo bicolor, la maglieria a rete o crochet. Come anche anche i colori, dove ogni sfumatura, riflesso o effetto viene catturato da queta collezione.

Collezione primavera estate 2017: lo stile tropicale del brand Pinko.

Il brand Pinko ha disegnato una collezione di abbigliamento per la primavera/estate 2017 dal gusto tropicale. Tantissimi top, vestiti, capispalla, gonne e pantaloni, impreziositi da stampe che ricordano paesi lontani ed esotici. Stampe con i fiori di ibisco, i tucani ma soprattutto gli ananas, riprodotti in versione micro e macro fungeranno da protagonisti sulla maggior parte della collezione Pinko 2017. Un ricordo agli anni ’90 farà capolino in questa nuova collezione e colori come il rosso è corallo sarà maggiormente utilizzata insieme all’azzurro cielo, ma anche il giallo, il rosa pallido e quello più acceso, il verde ma anche il nero, il sabbia così come il grigio, compaiono tra le varie proposte fashion di Pinko.

Collezione primavera estate 2017: il ritorno del denim.

Il ritorno del denim con camicie di jeans, pantaloni, tra i quali spuntano modelli skinny e cropped, quelli a zampa di elefante ma anche dei boyfriend jeans stilosi e pratici. Gilet e giacche ma anche delle gonne lunghe con spacchi profondi.

Collezione primavera estate 2017: lo stile firmato Motivi.

La nuova stagione firmata Motivi entra in scena con linee di outfit ricercati e grintosi, anche quando romantici, eleganti o con accenti urban-sporty. Sempre presente l’inconfondibile touch femminile, raffinato e up to date. Tra le diverse proposte l’accostamento di bianco e nero fingerà da protagonista. Un esempio: la blusa in tessuto fluido a maxi pois ornata da vezzosi volant. Lo spacco dietro e i polsini sono impreziositi da bottoni gioiello. Ma anche il pizzo non passerà di certo in secondo piano ornando top e t-shirt di tessuto fluido ornati da banda in raffinato pizzo sul fondo.

Collezione primavera estate 2017: il tocco floreale di Mango.

Il brand Mango per la nuova collezione primavera estate 2017 lancia una linea leggera e floreale. Tute corte in tessuto fluido con stampe floreali e colli perkins. Le maniche lunghe e scampanate regaleranno quel tocco romantico e leggero. La vita elasticizzata con fiocco evidenzierà la vostra silhouette.