Tagli capelli corti, pixie, boyish, lunghi Inverno 2017: le ultime novità dalle stars!

Tagli capelli corti, pixie, lunghi inverno 2017. Bellissimi tagli di capelli vengono sfoggiati dalle stars di Hollywood per l’inverno 2017. Per la nuova stagione le dive optano in particolare per i tagli di capelli corti e medi, come i caschetti nelle versioni bob, lob, bob retrò, i carré lunghi, mentre in fatto di tagli corti molto gettonati sono il pixie cut, il boyish, ed il pixie bob, ossia in sostanza un taglio di capelli corto, con ciocche più lunghe, che fanno pensare ad un bob, con una sapiente fusione tra due tagli differenti.

Tagli di capelli corti, medi, caschetti, pixie.

L’attrice Michelle Williams negli ultimi anni ha fatto sfoggio di tagli di capelli medio corti, in particolare di bob di tutte le lunghezze. Nell’ultimo anno ha puntato su un taglio pixie bob, corto dietro con ciuffo allungato davanti, mentre nei primissimi giorni del nuovo anno si è mostrata con un taglio molto corto su tutta la lunghezza, con uno styling liscissimo e molto ordinato.

L’attrice ha di recente rivelato che supporterebbe la figlia Matilda di 11 anni se lei volesse diventare un’attrice. Alla domanda se sarebbe pronta a sostenere Matilda qualora lei volesse recitare, ha risposto: “Sconsiglio di smettere di studiare o di andare a scuola, ma sono qui per sostenere qualsiasi sua decisione. Per me va bene qualsiasi cosa voglia fare”, ha detto la Williams. Le sue parole però sono dettate dall’esperienza personale, visto che lei stessa ha iniziato a lavorare quando aveva 12 anni:”Sono sempre stata incredibilmente indipendente. Ma non era l’idea di una carriera che mi allettava. Semplicemente non volevo più frequentare le scuole superiori. Volevo andarmene, ero infelice”, ha rivelato la bionda.

Tagli di capelli lunghi, extralunghi, blunt cut.

Di gran tendenza è il blunt cut, medio lungo alla pari che arriva fin sopra il seno, da portare assolutamente liscio. Arriva dagli States ed è il taglio di tendenza del momento, destinato a spopolare. In sostanza con questo termine si celebra il ritorno dei tagli alla pari dalle linee nette e rigorose, senza scalature e lunghezze sfilate. Questo taglio di capelli può essere portato corto o medio lungo, l’importante è non scegliere una lunghezza eccessiva.

Molto gettonati tra le stars di Hollywood, tra cui JLo, sono anche i tagli lunghissimi, con stimg lisci o mossi. La bella cantante di recente ha appunto optato per un taglio extralungo, con leggere scalture sul davanti, colore castano scuro e syiling liscio. Secondo le news gossip starebbe continuando la leison tra Jennifer Lopez e Drake. I due hanno aspettato l’arrivo del nuovo anno allo show che il cantante ha tenuto a Las Vegas. Una fonte ha raccontato a Us Weekly: “Jennifer ha assistito allo show di Drake e le è anche piaciuto molto. Prima dello spettacolo i due avevano cenato insieme ad un numeroso gruppo di amici al ristorante Hakkasan”. Una fonte aveva poi rivelato che la Lopez è molto presa dal collega nonostante la frequentazione sia piuttosto recente: “E’ eccitata di vedere cosa succederà il prossimo anno. Continua ad uscire con Drake e lui è stato anche a casa sua. Non può che parlare bene di lui al momento”.