Tagli e tendenze capelli 2017: tutti i tagli ed i colori più belli per il nuovo anno

Tagli e colori capelli 2017, tutte le tendenze più belle per il nuovo anno. Il 2017 è arrivato e con lui moltissime nuove tendenze in fatto di capelli. I tagli di capelli proposti in questo 2017 spaziano dai classici caschetti, questa volta in versione spettinata, ai pixie, passando per i capelli lunghi, che rimangono come sempre un grande must tra tutte le donne. A differenza degli anni passati i capelli lunghi non sono più declinati in versione liscia ed i tagli di capelli proposti rendono le nostre chiome piene di movimento, grazie a scalature e ciuffi. Le pieghe mosse sono di grande tendenza, magari impreziosite da accessori e fermagli colorati, proposti nel Boho style della primavera estate 2017. I colori di capelli proposti per il nuovo anno richiamano i toni naturali, con sfumature effetto baciati dal sole.

Tendenze tagli e colori capelli 2017: tutte le proposte più belle per il nuovo anno.

Il 2017 porta con sé tanta voglia di cambiamento e nel caso in cui abbiamo deciso di stravolgere il nostro look, questo è il momento più adatto per farlo. I tagli di capelli del 2017 sono dinamici e sbarazzini, adatti a tutte quelle donne che hanno poco tempo a disposizione e poca manualità. I colori capelli proposti per il nuovo anno riprendono i torni naturali del biondo cenere e del castano, impreziositi da riflessi naturali. Il biondo è declinato in tante versioni differenti, dal platino, al ghiaccio, al miele, ed è importante scegliere le sfumature che più si adattano al nostro incarnato. Il castano è un grande protagonista, reso prezioso da schiariture calde come il caramello, o intense come il caffè e il cioccolato. Anche i capelli rossi giocano un ruolo di primo piano, in versioni calde e delicate come il rame ed il biondo fragola.