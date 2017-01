Un posto al sole. Le anticipazioni e le trame della settimana del 9, 10, 11, 12 e 13 gennaio 2017. «Il latitante che accusa Nunzio». Le anticipazioni delle puntate di UPAS in onda dal 9 al 13 gennaio 2017 preannunciano episodi molto emozionanti. Vedremo come Nunzio sia finito in guai molto seri a causa delle accuse che Gianni Fiorino (Giovanni Buselli) gli lancia dalla sua latitanza e del silenzio di Petrone che si rifiuta di scagionarlo. Frattanto Niko e Beatrice si sono allontanati, mentre Katia è a Napoli. Inoltre Nadia (Magdalena Grochowska) e Renato continuano a litigare.

«Roberto, troppo macho per curarsi». Un posto al sole Anticipazioni settimana del 9, 10, 11, 12 e 13 gennaio 2017.

Attraverso le anticipazioni di UPAS constatiamo – insieme a Franco e Katia – che la situazione di Nunzio è molto compromessa a livello giudiziario, né il comportamento del nipote di Vintariello sarà di aiuto nel tentare di migliorare le cose. Migliora invece il clima fra Nadia e Renato, mentre sarà tutto il contrario per Franco e Angela, molto divisi sull’atteggiamento da adottare con Nunzio. Marina e Filippo sono preoccupati per Roberto, che però non dà peso al malore che l’ha colpito, e continua a trascurare la propria salute.

«Il dilemma di Niko». Un posto al sole. Le anticipazioni e le trame della settimana del 9, 10, 11, 12 e 13 gennaio 2017.

A conferma di quanto detto sopra sul suo rapporto con Renato, le anticipazioni di UPAS rivelano che Nadia decide di non vedersi più con Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Tuttavia Ornella viene a sapere dei loro incontri segreti. Comunque Nadia, nonostante abbia deciso di chiudere la loro relazione, continua a pensare a lui ed è sul punto di confessarlo a Renato. Niko intanto si sente diviso tra Beatrice e Susanna e, dopo aver baciato da entrambe, entra in conflitto con se stesso. Patrizio conosce il nuovo amico di Rossella e non fa salti di gioia!