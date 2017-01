Amnistia e indulto, Carceri e Detenuti: le ultime news ad oggi 6 gennaio 2017. Si torna a parlare di amnistia e indulto nell’inizio di questo 2017 grazie alle parole di Papa Francesco, che nell‘udienza generale di mercoledì è nuovamente intervenuto sui temi del sovraffollamento e della dignità delle condizioni negli istituti di pena. Parole ancora una volta importantissime quelle del Pontefice, che fanno eco a quelle già spese in favore dei provvedimenti di amnistia e indulto citati nei mesi scorsi nel Giubileo dei detenuti. Scopriamo allora nel giorno della Befana quali sono le ultime news su carceri e detenuti.

Carceri e detenuti ultime news: news ad oggi 5 gennaio 2017.

Anche ieri un grande quotidiano, il Corriere della Sera, ha dato spazio alle notizie sul mondo delle carceri citando il carcere di Opera, a Milano, nel quale 1300 detenuti sono coinvolti in progetti di attività professionali, artigianali, teatro. Di questi detenuti coinvolti nelle attività circa 90 sono al 41bis. In particolare il Corriere ci ricorda come in carcere ad Opera vengano realizzati violini richiedenti ben 300 ore di lavoro. Il direttore di Opera Giacinto Siciliano ha spiegato: “Partiamo dalla considerazione che il detenuto viene da fuori ed è fuori che deve tornare. All’interno di Opera noi cerchiamo di riprodurre un ambiente quanto più simile al “fuori”, in modo che i detenuti vengano abituati al rispetto delle regole”. Tra i progetti del carcere di opera anche quello del laboratorio di liuteria.