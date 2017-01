Tempesta d’Amore anticipazioni e news, le trame della settimana dell’8, 9, 10, 11, 12 e 13 gennaio 2017. «Amore e controllo altrui». Nelle puntate della seconda settimana di gennaio 2017, che raccontiamo nelle nostre anticipazioni di Tempesta d’Amore, quasi tutte le vicende ruoteranno attorno a turbamenti d’amore non sempre o non del tutto corrisposti, con conseguenti sentimenti spesso di frustrazione o gelosia. Il tutto unito alla ricerca strumentale – almeno da parte di alcuni personaggi – di strategie volte alla conquista di successo personale, prestigio e potere, piuttosto che dell’amore vero.

«Ossessioni di potere…»

È soprattutto il caso di Desirée, che le anticipazioni e le trame di Tempesta d’Amore ci rivolgersi persino all’odiata madre Beatrice pur di trovare un sistema per accalappiare definitivamente Adrian Lechner, che senza dubbio è il miglior partito fra quanti ruotano attorno al Fürstenhof. Ma anche Friedrich, non sarà da meglio. Basti pensare alla tracotanza con ha sempre tentato di inibire Nils nel suo rapporto con Charlotte. Ora l’uomo è ossessionato all’alleanza che Lechner – che ai suoi occhi è solamente l’ultimo arrivato – ha creato con Werner nel Consiglio di Amministrazione della società che regge l’hotel. Cercherà allora di giocare d’astuzia, lusingando il giovane con offerte di denaro e suite di lusso, per guadagnarsene la fiducia e manipolarlo.

«…e ossessioni vere!»

Sarà il caso anche di quanto sta accadendo tra Pia e Nils? Le anticipazioni basate sulle trame di Tempesta d’Amore fanno pensare a un comportamento seduttivo della sorella di Oskar non condiviso tuttavia da Heinemann. Ma Charlotte non è di questo avviso, e quando i due si scambiano un bacio ‘recitato’, per via delle prove per lo spettacolo di Dirty Dancing lei se ne accorge e non la prende tanto sportivamente! Tra quest’ultima e Pia nasce allora un violento alterco che le fa richiamare da Natascha. La ragazza accusa la sua vera o presunta rivale di averla insultata e schiaffeggiata. Ma vi saranno anche altre situazioni ad alta tensione. Oskar rischia la vita in un incidente. Nel frattempo a Melli – che ha problemi psicologici di cui solo la figlia Clara è a conoscenza – viene diagnosticato un grave disturbo del comportamento.