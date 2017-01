Antonella Clerici: i look in tv di questa settimana a La prova del cuoco

Antonella Clerici: i look di questa settimana della conduttrice de La prova del cuoco. Anche in questa ultima settimana di feste la conduttrice de La prova del cuoco, Antonella Clerici, ha sfoggiato diversi outfit, tutti glitterati e scintillanti per concludere nel migliore dei modi gli ultimi giorni delle festività natalizie. Ecco gli outfit di inizio 2017 di Antonella Clerici.

Antonella Clerici: glitter, colori e paillettes nei look della prima settimana dell’anno a La prova del cuoco.

Antonella Clerici ha iniziato la prima settimana di questo 2017 della trasmissione La prova del cuoco in total black con un pullover nero con scollo a barca e palline con paillettes applicate. La simpatica timoniera de La prova del cuoco ha poi proposto anche altri colori come il viola scuro, con un cardigan a stampe romboidali, sempre scintillante. Uno degli outfit più speciali di questa settimana è sicuramente la candida blusa bianca con scollo a v e applicazioni. Nella giornata conclusiva de La prova del cuoco Antonella Clerici ha scelto nuovamente per il suo look il total black con una maglia tutta paillettata ed un jeans nero aderente.