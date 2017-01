Chicca e Giovanni diventeranno presto genitori, l’annuncio della coppia sui social. Francesca Rocco e Giovanni Masiero aspettano il loro primo figlio, e la sua nascita è prevista per la primavera 2017. La coppia, nata durante la tredicesima edizione del Grande Fratello, è convolata a nozze recentemente e adesso aspetta il suo primo figlio. Il papà, con un bellissimo post sul suo profilo ufficiale Instagram, ha annunciato che presto sarebbe diventato papà. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali sulla coppia, in questa settimana dovrebbe uscire un’intervista per il settimanale Chi, dove la Francesca ha espresso tutta la sua gioia e la felicità per il lieto evento.

Chicca e Giovanni, la coppia nata durante la tredicesima edizione del Grande Fratello, dopo esser convolata a nozze nei mesi scorsi, è ora in attesa del suo primo figlio, la cui nascita è prevista per questa primavera. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Francesca ha dichiarato: ” Continuavano a dirmi: Sei diversa! Ma sei incinta? Io sentivo il mio corpo normale, non avevo notato nulla: non un sintomo, non un ritardo. Così, per sicurezza, ho fatto il test da sola in bagno. Giovanni, era nell’altra stanza, e il risultato è stato positivo”. Il papà ha dato l’annuncio del lieto evento sul suo profilo ufficiale Instagram, caricando una bellissima immagine che li ritraeva nel giorno del loro matrimonio.

Di seguito il post di Giovanni pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale: “Le favole finiscono con “e vissero felici e contenti”… questo è un nuovo capitolo e si legge voltando pagina ma è solo per i più coraggiosi e per chi crede nell’amore. Dopo il matrimonio di qualche mese fa sono fiero e orgoglioso di annunciare che molto presto sarò papà, la mia Francesca è incinta!!! È in arrivo una nuova creatura, sara’ bellissima e sono certo prenderà il nostro meglio. Sarà unica e noi faremo in modo che abbia tutte le cure e le attenzioni che merita un figlio. È già un’emozione grandissima e non vediamo l’ora che prenda forma .. e un viso e degli occhi dolcissimi che cercheranno cercheranno #mamma e #papà che sono qui che l’aspettano a braccia aperte! #genitori ..Non c’è avventura più bella, viaggio più incredibile!”.