Cosa vedere stasera in tv? Guida tv di stasera, venerdì 6 gennaio 2017, tutti i programmi tv in prima serata di Rai, Mediaset e La7: le ultime anticipazioni e news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda stasera, venerdì 6 gennaio 2017 su Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il film Il mio vicino del piano di sopra. Su Canale 5 andrà in onda il film Un amico molto speciale. Vediamo in dettaglio la guida tv stasera ed alcune anticipazioni.

Su Rai 1 appuntamento con il programma Affari tuoi. Condotta da Flavio Insinna e prodotta in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il game show che nella scorsa stagione televisiva ha confermato il suo successo risultando ancora una volta uno dei programmi più visti, anche in questa nuova edizione, come da tradizione, vedrà i concorrenti delle 20 regioni italiane dare la caccia ai 500 mila euro.

Su Rai 2 assisteremo al film Asterix & Obelix al servizio di sua maestà. La trama, 50 a.c.: Cesare decide di invadere un misterioso Paese chiamato Britannia. Cordelia, Regina della Britannia, manda il suo fedele ufficiale Beltorax a chiedere aiuto a un piccolo villaggio noto per la sua tenace resistenza ai Romani. Qui vivono Asterix e Obelix impegnati a educare Menabotte, nipote del capo del villaggio.

Su Rai 3 verrà trasmesso il film C’era una volta in America. La trama, il quartiere ebraico della New York anni ’20 costituisce il campo delle imprese di una piccola banda di ragazzini. Li capeggiano Max e Noodles. La strada è il loro regno in cui compiono scippi, furtarelli, ricatti al poliziotto di zona e così via. I ragazzi crescono e, nonostante sia l’epoca buia del proibizionismo, alla loro cassa comune, che hanno istituito in perfetto accordo.

Su Rete 4 andrà in onda il film Serafino. La trama, il giovane Serafino Fiorin, pastore del gregge dell’avido zio Agenore e della bonaria zia Gesuina, dopo essere tornato dal servizio militare, congedato anzitempo per “insufficienza mentale”, rivede una sua giovane cugina, Lidia, e ne diventa l’amante. Nel frattempo, ha modo di incontrare anche Asmara uno strano tipo di prostituta, madre di quattro bambini con la quale riallaccia una relazione.

Su Canale 5 potremmo assistere al film Un amico molto speciale. La trama, è la vigilia di Natale e Antoine, sei anni, ha una sola idea in mente: incontrare Babbo Natale e fare un giro in slitta con lui tra le stelle. Così, quando Babbo Natale gli cade come per magia sul balcone, Antoine è troppo stupito per capire che sotto il classico costume rosso e bianco si nasconde in realtà un ladro intento a svaligiare gli appartamenti dei quartieri alti.

Su Italia 1 vedremo il film Hunger Games – La ragazza di fuoco. La trama, Katniss Everdeen, che ha partecipato agli Hunger Games prendendo il posto della sorella più giovane, è miracolosamente riuscita a sopravvivere insieme al suo partner maschile Peeta. Katniss dovrebbe sentirsi sollevata, perfino felice. Nel frattempo, in giro si mormora di una rivolta contro Ca-pitol City che Katniss e Peeta potrebbero avere contribuito a fomentare.

Su La7 stasera, 6 gennaio 2017, vedremo il programma Crozza nel paese delle meraviglie. Maurizio Crozza si lancia nel “circo” dell’Italia contemporanea con un’ora di spettacolo a settimana nel quale ci racconterà e descriverà a modo suo l’attualità, la politica e il costume del nostro Paese.