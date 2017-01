L’Epifania in Italia: gli eventi a Roma. Con l’Epifania finiscono ufficialmente le feste natalizie della stagione 2016 – 2017. A Roma per il giorno della Befana sono in programma numerosi appuntamenti per grandi e piccini, laici e religiosi, secondo i propri orientamenti: dallo storico corteo in piazza San Pietro ai dolciumi distribuiti a piazza Navona, dalle mostre ai laboratori del Bioparco, c’è l’imbarazzo della scelta. Proponiamo alcune ideee su cosa fare a Roma questo venerdì 6 gennaio con la famiglia e gli amici.

«La mitica Befana di piazza Navona». L’Epifania in Italia: gli eventi del 6 gennaio 2017.

Appuntamento imperdibile dell’Epifania romana è la festa a piazza Navona. Quest’anno ci saranno 12 postazioni di giochi e intrattenimento, inclusa la famosa Giostra storica, anche se non ci saranno le altrettanto note bancarelle che pure erano un fiore all’occhiello delle festività degli anni passati. Gli eventi in programma continueranno fino a domenica 8 gennaio con le performance di associazioni culturali, sportive amatoriali, scuole di musica e artisti di strada.

«I Re Magi portano i doni al Papa con lo storico corteo». L’Epifania a Roma.

Torna puntuale come da tradizione il 6 gennaio la sfilata storica dei Re Magi, accompagnati da oltre 1300 figuranti in costume. Il corteo, a cui si uniranno sbandieratori e varie bande musicali, partirà dall’inizio di via della Conciliazione intorno alle ore 10:00 ed arriverà, per l’appunto, in piazza San Pietro. Al seguito dei Magi ci saranno giocolieri, venti cavalli, una carrozza, tre lussuose auto d’epoca e tante befane.

Tombola e spettacoli al Bioparco di Villa Borghese.

Tra tombole, caccia al tesoro e contatti ravvicinati con gli animali del Bioparco, continuano gli eventi natalizi nel giardino zoologico di Villa Borghese, tra i più importanti e famosi zoo a un’ora da Roma. In particolare, venerdì 6 gennaio alle ore 12:30 e 15:00 una sbadata Befana sarà protagonista dello spettacolo “La tombola degli animali” e attraverso avventure e peripezie cercherà di portare una calza all’elefante Sofia, a cui i bambini presenti potranno anche dar da mangiare.

«Il serpentone dei Magi». L’Epifania a Milano.

Il 6 gennaio 2017, giorno dell’Epifania, a Milano c’è il tradizionale appuntamento con il Corteo storico dei Magi. Il variopinto serpentone, con i figuranti in costume, attraverserà il centro storico, da piazza Duomo a piazza Sant’Eustorgio. È un evento che si ripete ogni anno, per la gioia di grandi e piccini. La sfilata in costume è una delle tradizioni più antiche della città, ne abbiamo testimonianza fin dal Medioevo, e uno degli eventi prediletti dai milanesi, che vi assistono disponendosi ai lati del percorso.

«La Befana benefica a Milano». L’Epifania in Italia: gli eventi del 6 gennaio 2017.

Sempre a Milano di mattina in corso Sempione parte alle 8,30 il tradizionale corteo di motociclisti della “Befana benefica”, arrivato alla cinquantesima edizione. I centauri percorreranno le vie della città per consegnare dolciumi e doni ai piccoli ospiti dell’Istituto Piccolo Cottolengo Don Orione e della sacra Famiglia di Cesano Boscone. InoltreVenerdì il Museo Diocesano festeggia l’Epifania accogliendo l’arrivo del tradizionale corteo dei Re Magi e con apertura per tutto il giorno con ingresso ridotto alla mostra dell’Adorazione dei Magi di Albrecht Dürer, visite guidate gratuite e un laboratorio per bambini e famiglie. Per tutto l’arco della giornata, si spiega in una nota, si potrà visitare la mostra dell’Adorazione dei Magi, il capolavoro del pittore tedesco.