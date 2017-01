Irina Shayk : la protagonista della nuova campagna primavera estate 2017 di Givenchy. Siamo ormai addentrati nel pieno dell’inverno ma le nuove collezioni primavera estate 2017 fanno capolino portandoci alle mente climi miti e soleggiati. Sulle passerelle della Parigi Fashion Week si è lasciata ammirare la nuova collezione donna primavera estate 2017 di Givenchy con un parterre ricco di celebrity: Zayn Malik, Gigi Hadid, Irina Shayk, Kim Kardashian, Kris Jenner, Lara Stone, Natalia Vodianova, Frances Bean Cobain e Courtney Love e Lily Aldridge. Testimonial della nuova collezione primavera estate 2017 la bellissima modella russa Irina Shayk, con indosso un top nero con un ampio scollo a V, i capelli lisci, ed un trucco naturale. Nella campagna sono presenti anche Mariacarla Boscono, Lea T ed il modello maschile Victor Perr. Location per le immagini della nuova campagna d’abbigliamento è il deserto nel sud della California, con il motto “Love And Serenity” (Amore e Serenità).

Moda, collezione primavera estate 2017: la nuova collezione Riccardo Tisci.

Le modelle presentano la nuova linea proposta da Riccardo Tisci. Riccardo Tisci presenta una collezione Riccardo Tisci creativa cn protagonista la forza della natura e la sua spiritualità. Abiti nei toni del rosa, viola e arancio, giacche nere su misura con tasche ricche di zip, pantaloni fluidi, ed enormi collane a completare gli outfit. Suggestivo il gioco di contrasti tra i colori ricchi e la sartoria, dagli abiti stretti in jersey con scollature sensuale a shirtdresses a blocchi di colore e stampe nelle nuance del viola, rosso, giallo e arancione. Lunghi abiti neri ricchi di cristalli piatti ricamati in motivi floreali vestono la sera. Tisci nel complesso presenta una donna più sensuale, moderna, sexy e sicura di sé: “Voglio chiarire che stiamo accogliendo diversi tipi di donne, diversi tipi di uomini nel nostro mondo. Siamo in grado di vestire una donna che è più matura, più classica e una donna che è più di strada, più audace, più forti e sensuali, ragazze che amano giocare con la moda”.