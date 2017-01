Pensioni oggi 6 gennaio 2017: le novità su pensioni anticipate, ape, voucher, precoci, Inps, pensioni di vecchiaia e reversibilità

Pensioni oggi 6 gennaio 2016, le novità. Le pensioni saranno pagate per tutto l’anno il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall’anno 2018, invece, tali pagamenti saranno effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese.Sono queste alcune delle novità in materia di lavoro introdotte dal decreto legge di proroga e definizione dei termini, meglio conosciuto come ‘Decreto Mille proroghe’ n. 244/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30/12/2016, e che la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro ha approfondito con una pratica scheda di lettura con le scadenze aggiornate.

Le scadenze sono leggermente differenti per chi riceve l’accredito sul conto corrente bancario e chi invece ritira la pensione alle poste. Si riferiscono a trattamenti pensionistici, assegni pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, rendite vitalizie dell’INAIL. In tutti i casi, il primo pagamento dell’anno è avvenuto il 3 gennaio, secondo giorno bancabile. A partire da febbraio e marzo verrà accredito per tutti il primo del mese, mentre in aprile la pensione INPS arriva in banca il 3 del mese, a maggio, un giorno in più sia alle Poste sia in banca, con pagamento il 2. Il versamento alle Poste sarà il 2 del mese anche in ottobre e novembre.

Pensioni anticipate, ape, ultime news.

Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, nei prossimi mesi dovrà rendere attuabili le misure della legge di stabilità 2017 e nel decreto fiscale, in particolare le novità sulle pensioni. In primavera partirà l’anticipo pensionistico (Ape). Come noto alla platea dei potenziali interessati, esso consentirà a tutti i nati tra il 1951 e il 1953 di ritirarsi in anticipo dal lavoro (anziché aspettare i 66 anni e 7 mesi) e di accedere a un assegno previdenziale erogato da banche e assicurazioni.

Il prestito sarà autofinanziato dai lavoratori (o dalle imprese in caso di ristrutturazioni aziendali) con rate ventennali una volta raggiunta l’età pensionabile, mentre sarà gratis per disoccupati, per chi svolge lavori usuranti, per gli invalidi civili sopra il 74% e per coloro che si occupano da oltre sei mesi di un familiare con un handicap grave. Gli interessi da applicare al prestito e le convenzioni con banche e assicurazioni saranno però oggetto di un decreto della Presidenza del Consiglio da emanare entro marzo. Sul fronte pensioni anticipate, per il pensionamento anticipato di coloro che svolgono lavori usuranti e che hanno raggiunto i 41 anni di contributi (occorrono inoltre almeno un mese di contribuzione prima dei 19 anni e contributi certificati anteriori al 1996).

Lavoro, pensioni, voucher, le ultime dichiarazioni di Cesare Damiano.

Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera, è tornato a parlare di voucher ed ha dichiarato: “Voucher sì, voucher no: messa in questo modo, la questione non ha sbocchi. Lo dico da conoscitore della materia avendoli istituiti nel 2007 quando ero ministro del Lavoro, ma solo per la vendemmia e per pensionati e studenti. Con questa scelta ho fatto emergere sicuramente lavoro nero. Il fatto che nel settore agricolo i voucher siano ancora oggi destinati, per legge, solo a pensionati e studenti, è una cosa positiva che scoraggia gli abusi, come dimostrano le statistiche del loro basso utilizzo in agricoltura. Purtroppo, anche dopo l’approvazione della legge sul caporalato, gli schiavi di Rosarno continuano a esistere: se le leggi non si fanno applicare con interventi mirati di presidio del territorio, tutto resterà sulla carta”.

“In altri settori – prosegue Damiano – dopo la liberalizzazione dei voucher voluta dal centrodestra e da Monti, si concentrano gli abusi: è lì che bisogna colpire riportando l’utilizzo dei voucher all’origine, vale a dire solo per il lavoro occasionale e accessorio. La proposta di legge del PD, all’esame della Commissione Lavoro della Camera a partire dall’11 gennaio prossimo, va in questa direzione e propone un ritorno alla ‘legge Biagi’ del 2003”. “Alla Pubblica Amministrazione che utilizza i voucher, vedi i Comuni di Torino e Napoli dei sindaci Appendino e De Magistris, torno a suggerire che sarebbe preferibile, almeno per il 2017, utilizzare i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.): il Decreto Milleproroghe ha cancellato per l’anno in corso una norma del Jobs Act che lo proibiva. Almeno questi lavoratori, perlopiù giovani, avrebbero un contributo previdenziale al 27% e non al 13% come nel caso dei voucher”, conclude.

Riforma pensioni, le ultime di Annamaria Furlan.

Sul fronte riforma pensioni, Annamaria Furlan, segretario generale della Cisl, ha parlato di riforma delle pensioni, in un’intervista a Famiglia Cristiana, ed ha dichiarato:”Rendere gratuiti i ricongiungimenti, vista la precarietà dei giovani che saltano da un’azienda all’altra, soprattutto all’inizio della loro carriera, è stato molto utile, ma non basta. Oltre alle politiche attive bisognerebbe ad esempio rivedere i metodi di calcolo contributivo delle pensioni previsti dalla legge Fornero”.

Pensioni, precoci: le ultime dichiarazioni di Moreno Barbuti.

Sul fronte pensioni e diritti dei lavoratori precoci, il gruppo Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti, continua la propria battaglia per l’approvazione di quota 41 per tutti i lavoratori della categoria. Moreno Barbuti, membro del gruppo, ha pubblicato ieri un nuovo post. Esordisce Barbuti: “Qualche tempo fa ho incontrato un amico che non vedevo da molto tempo, dopo i soliti convenevoli mi ha detto che da più tre anni è in pensione e che finalmente ha il tempo per dedicarsi a ciò che gli è sempre piaciuto: viaggiare!Io gli ho risposto: beato te che ce l’hai fatta, purtroppo io sono rimasto fregato e con la riforma Fornero mi si è allungato di molto il tempo in cui dovrò restare ancora in attività e oltretutto dovendo andare dopo il 2017 con più anni di lavoro all’attivo, sarei anche penalizzato se non cambia nulla. Di rimando lui mi ha detto: ehhhhh ma tu sei più giovane di me,(ha solo tre anni più di me…) io ho lavorato 40 anni, ho cominciato molto presto, ero un ragazzetto e mi sono trovato subito a sgobbare, non me la sono goduta per niente fino ad ora, nemmeno quando ero un ragazzo, ho la schiena a pezzi, guarda che mani (mentre mi mostrava le sue mani…), ho lavorato tantissimi anni e credo proprio di avere il diritto di riposarmi un pò.

Conclude Barbuti: “Avrei voluto dirgli: ehhhh anche io ho cominciato presto, vorrei tanto potermi ritirare dopo 40 anni di lavoro e godermela un po’, esattamente come stai facendo tu, viaggiare come fai tu e vedere il mondo, ma a me non sarà consentito di farlo nemmeno dopo 40 anni di lavoro e relativi versamenti contributivi che come dici sono davvero tanti. Poi notando la sua convinzione più che legittima, guardando i suoi piccoli e orgogliosi occhi di lavoratore che è stato spremuto per 40 anni prima di essere collocato a riposo, gli ho solo risposto: Eh si Gianni, hai proprio ragione, te la sei proprio meritata…Ci siamo salutati e mi sono allontanato pensando: non è giusto il trattamento che riservano a noi…non è giusto e qualcosa devono assolutamente fare per correggere questa iniquità”.

Pensioni, Inps, reversibilità, pensioni di vecchiaia.

Sul fronte pensioni e dati Inps, il quotidiano on line La Stampa di Alessandria, sottolinea come i pensionati Inps in provincia di Alessandria al primo gennaio 2015 erano 159.693 (su 402 mila abitanti, il 39,7%), in maggioranza per pensioni di vecchiaia (90.824), poi coloro che percepiscono assegni di reversibilità, i «superstiti» (36.200), al terzo posto gli invalidi civili (19.917), quindi le pensioni d’invalidità (8.479) e infine le pensioni sociali in cui l’Alessandrino con 4.273 ha il primato in Piemonte, a parte Torino. La provincia con il suo miliardo e 817 milioni annui pesa per il 9,46% sull’erogato regionale dell’Inps, benché solo 729 fossero le «pensioni d’oro» superiori ai 4 mila euro al mese, mentre la maggior parte (73.662) andava dai 500 ai mille euro. Nel 2015 i nuovi pensionati sono stati 8720 con un importo medio di 666,96 euro. Invalidità e pensioni sociali abbassano la cifra.

Questi sono alcuni dei dati sul fronte pensioni del «Rapporto sociale Inps Piemonte 2015», presentato nelle scorse settimane. “La riforma Fornero – dice Elio Bricola, presidente del comitato provinciale Inps – ha posticipato l’età di pensionamento: nel 2011 in Piemonte era in media sui 63 anni, nel 2015 si è alzata a 65 anni per i dipendenti e 66 per gli autonomi. Quindi si è raggiunto l’obiettivo di un ridimensionamento dei costi, anche se a prezzo di forti tensioni sociali, vedi il caso esodati: nel 2015, comunque, si nota un’inversione di tendenza, il picco del disagio sembra essere superato». Un sistema quindi in equilibrio? «Sì, ma con prezzi da pagare: se si alza l’età della pensione si liberano meno posti per i giovani proprio mentre un rinnovamento generazionale sarebbe utile per applicare meglio le nuove tecnologie. È un problema di cui soffre anche l’Inps dove l’età media supera i 50 anni, ma al contempo non si possono fare assunzioni”. Sul fronte pensioni, alla fascia tra i 30 e i 35 anni il sistema pensionistico non offre certezze. Prosegue Bricola: “Le prospettive previdenziali sono deboli perché lo sono quelle lavorative. Insomma se il Paese nel suo insieme non torna a crescere, non lo può certo fare da sola la previdenza sociale”.