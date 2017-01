Serie A anticipi 19° giornata, Empoli - Palermo e Napoli - Sampdoria: probabili formazioni, diretta tv e ultime news.

Le probabili formazioni, la diretta tv e le ultime news di Empoli – Palermo e Napoli – Sampdoria. La Serie A riparte domani, sabato 7 gennaio 2016, con i due anticipi della 19° giornata di campionato: Empoli – Palermo alle ore 18 e Napoli – Sampdoria alle ore 20:45. L’Empoli di Martusciello ospita il Palermo di Corini, per una sfida salvezza che può essere considerata già decisiva. Le due squadre sono separate da soli 4 punti in classifica, con l’Empoli che punterà molto sul fattore casalingo per tenere a distanza i rosanero, terzultimi ma in crescita dopo il cambio in panchina.

I toscani dovranno fare a meno di Barba, Zambelli e Costa a causa di tre stop muscolari. Sarà assente anche Gilardino, che sta per rescindere il contratto con l’Empoli, per trasferirsi a Pescara. Saponara agirà da trequartista alle spalle della collaudata coppia d’attacco Mchedlidze – Marilungo. Il Palermo recupera due pedine importanti come Aleesami e Trajkovski, ma in attacco giocheranno Quaison e Henrique a supporto dell’unica punta Nestorovski (7 gol in campionato).

Il Napoli di Sarri affronterà la Sampdoria di Giampaolo allo Stadio San Paolo. L’obiettivo è quello di agganciare la Roma al secondo posto, che dista solo 3 punti e sarà impegnata il giorno dopo nella delicata trasferta di Genova contro il Genoa. Dovrebbe partire dalla panchina Pavoletti, lasciando confermato il tridente d’attacco titolare Insigne – Mertens – Callejon. E’ allarme in difesa: Ghoulam e Koulibaly sono indisponibili per la Coppa d’Africa, Chiriches è appena rientrato dall’infortunio e andrà in panchina, Albiol è squalificato e Hysai in dubbio per l’influenza.

È probabile una difesa inedita con una linea a 4 formata da Maggio – Maksimovic – Tonelli – Strinic. Giampaolo recupera Linetty, ma rischia di perdere Bruno Fernandes a causa dell’influenza. Se non dovesse farcela giocherà Praet nel ruolo di trequartista, dietro le punte Muriel e Quagliarella. Il nuovo acquisto Bereszyinski andrà in panchina. Diretta TV: entrambe le partite saranno disponibili sui canali Sky Calcio, mentre Premium Sport trasmetterà solo Napoli – Sampdoria.