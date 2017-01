Tagli di capelli 2017: volume per le vostre chiome. Stanca dei capelli piatti? La parola d’ordine di questo 2017 è volume. Il volume sarà il protagonista indiscusso del nuovo anno e animerà le vostre chiome. Uno dei problemi che affligge molte donne è avere i capelli piatti alle radici, spenti e difficili da gestire. Per qualcuna è una caratteristica fisiologica dovuta a una corteccia capillare particolarmente sottile, per altre, invece, è la conseguenza di stress e cattive abitudini alimentari o di styling, resta il fatto che trovare tagli capelli che diano volume ai capelli sottili e fini spesso diventa una grande impresa. Ma vi sono alcuni rimedi che possono fare al caso vostro.

La prima cosa da fare per donare volume ai propri capelli sottili è scegliere i tagli di capelli adatti. Sì perché alcuni tagli di capelli più di altri possono essere la prima soluzione per avere capelli maggiormente corposi. Un taglio corto o medio-corto, con una lunghezza massima fino alla clavicola. Le scalature se eccessive potrebbero risultare un problema più che un modo per donare un maggiore volume, quindi va bene dare movimento ma senza esagerare. Su quali tagli di capelli puntare? Un carrè spettinato, e un long bob asimmetrico potrebbero fare al caso vostro, per donare leggerezza e morbidezza al tempo stesso.

Tagli capelli 2017: i consigli per tagli di capelli lunghi ricchi di volume.

Per chi non vuole rinunciare ai tagli di capelli lunghi? La chiave di volta è dare nutrimento ai propri capelli. I capelli sottili si sa si spezzano e danneggiano più facilmente, ma tendono anche ad appesantirsi e apparire sporchi in breve tempo. Tanti sono i prodotti e le maschere a base di pantenolo da poter applicare sulle vostre chiome lunghe per nutrire e rimpolpare i vostri capelli così che anche le lunghezza potranno vivere di nuovo volume. Altri rimedi consiste nell’uso di schiume, miste ad acqua, da vaporizzare sui capelli. Questi prodotti, dalla consistenza leggera e impalpabile, sono studiati non solo per aumentare il volume dei capelli, ripristinandone il normale spessore, ma anche per ridurne la rottura nella fase stressante e aggressiva dello styling.

Tagli capelli 2017: dona volume alla tua chioma.

Un altro accorgimento per donare maggior volume alle vostre chiome si concentra nella fase dell’asciugatura: bandite le alte temperature, togliete il beccuccio al phon, asciugate a testa in giù (per mantenere le radici sollevate per tutto il tempo dell’asciugatura) e fissare la piega con aria fredda. Avere familiarità con spazzola e phon è importante ma se proprio non potete rinunciare alla piastra, allora tenete a mente che il modo corretto di passarla è allontanandola dalla cute, solo così potrete ottenere un liscio pieno di volume e corpo.