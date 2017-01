Tagli di capelli: le novità 2017 per lob e medio lunghi

Tagli di capelli 2017: le ultimissime tendenze. Uno dei tagli di capelli cult del 2017 sarà sicuramente il nuovo taglio medio-lungo che arriva alle spalle. Poco più lungo del lob, ma non lunghissimo, è femminile e versatile. Si può portare sia nella versione pari che scalato, come i tagli di capelli shag che anche nel 2017 riempiranno le pagine del beauty. Scopriamo dal web i tagli di capelli realizzati nei saloni oltreoceano e le ultime tendenze beauty per il nuovo anno.

I nuovi tagli capelli 2017: lungo sì, ma non troppo.

Il taglio di capelli lob medio non andrà in pensione ma si presenterà ancora più lungo, che cade proprio all’altezza delle spalle, ricordando molto uno tra i vari tagli di capelli vip quello della principessa Kate Middleton. Qualche esempio? Uno dei tagli di capelli medio-lunghi super glamour realizzato dall’hairstylist delle celebrities Rawna Capri per Kristen Brockman. In realtà il taglio di capelli in foto è più corto di ciò che sembra ma volume, colpi di luce ed onde strutturate lo rendono corposo e apparentemente più lungo.