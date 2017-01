Temptation Island e Uomini e Donne Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi venerdì 6 gennaio 2017. «La Befana di Troniste e Tronisti, Tentatrici e Tentatori, Corteggiatrici e Corteggiatori!». Continuiamo, in questo giorno di Epifania, care amiche ed amici aficionados del gossip televisivo, e nella fattispecie dell’Isola della Tentazione – e del benemerito Salotto dell’Amore – di Maria De Filippi a raccontarvi quel che ci riportano le anticipazioni di U&D e Temptation Island. Quel che ci riferiscono, ovviamente, su quanto è capitato e quanto ci attende a proposito di troniste e tronisti, corteggiatrici e corteggiatori, tentatrici e tentatori, coppie scoppiate e coppie ancora “in love”… Vediamo insieme con le anticipazioni, le news e il gossip!

«Nella bisaccia della Befana… tante nuove puntate del Trono Classico & Gay!». Uomini e Donne e Temptation Island 2016 Ed. 3 Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi venerdì 6 gennaio 2017!

Le anticipazioni e news di Uomini e Donne e Temptation Island annunciano che nel corso di queste vacanze di Natale ci sono state ben due registrazioni di nuove puntate del Trono Classico e Gay, che vedremo insieme in TV a partire dal fatidico lunedì 9 gennaio 2017! Parliamo anche di “Gay” per modo di dire, almeno per adesso, perché – dopo la scelta felicissima tra Claudio Sona e Mario Serpa – il Trono Arcobaleno è momentaneamente sospeso, forse fino alla prossima stagione, addirittura. Il bilancio di questa prima tornata del Trono Gay – sia da parte del pubblico che dei protagonisti – è comunque molto positivo e certamente tutti noi non vediamo l’ora di rivederlo in scena!

«Un po’ di maretta tra Maria e Riccardo e Camilla?». Uomini e Donne Trono Classico Anticipazioni news e gossip. Il punto al 6 gennaio 2017!

Quanto alle anticipazioni del Trono Classico, siamo pronti ad assistere alla scelta di Claudio D’Angelo, l’ex tentatore dell’Isola, che ha fatto di necessità virtù, portandosi via l’unica corteggiatrice rimasta, Ginevra Pisani! Del resto, il fatto che fosse rimasta solo lei non è dovuto al caso! E, mentre dal mondo del gossip arrivano notizie di una qualche frizione tra la neo coppia Riccardo e Camilla con la conduttrice Maria De Filippi in persona (fatto più unico che raro!) – le anticipazioni di U&D Trono Classico annunciano un’intensa tornata di esterne per i neo tronisti Manuel, Luca e Sonia (tutti ripescati da Maria fra gli ex corteggiatori per permettere loro di «sognare ancora»!).

«La ‘tentazione’ di… dirsi addio!». Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi venerdì 6 gennaio 2017!

Chiudiamo queste anticipazioni e news di Uomini e Donne e Temptation Island raccontandovi delle notizie che arrivano dai “combattenti e reduci” dell’Isola della Tentazione. Notizie che – ahinoi! – non sempre sono buone. Ricordate la coppia di Temptation 2 Claudia Merli e Dario Loda, che fu tra le protagoniste di quella stagione? Ebbene, sembra proprio che – qualche tempo prima del periodo natalizio – i due si siano lasciati. Anzi è certo. Un amore durato dieci anni – e afferrato a suo tempo per i capelli appena dopo il soggiorno nel villaggio – è finito. La rivelazione è stata fatta dalla stessa Claudia al giornale on line – benemerito per tutti noi gossiper – Isa&Chia. Né arrivano notizie migliori dal fronte Ludovica e Fabio. I fan della coppia che non avevano smesso di sognare una ‘reunion’ sono destinati alla delusione, perché la distanza tra i due è diventata incolmabile, e alle notizie di un flirt della Ludo con un calciatore del Bologna, e di uno scambio di commenti a distanza con Manuel Vallicella, si aggiungono le amare considerazioni on line da parte di Fabio Ferrara.