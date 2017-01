Un posto al sole anticipazioni e trame di venerdì 6, lunedì 9 e martedì 10 gennaio 2017. «Guido sogna donna Lucia». Le anticipazioni di Un posto al sole mostrano che nonostante i tentativi di Renato di accorciare le distanze, cresce il malessere di Nadia, che deve affrontare una grande tentazione che si insinua in lei. Con la “magica” complicità di mamma Lucia, Guido viene proiettato in un sogno – molto vivido e realistico – nel quale lui e Vittorio si ritrovano a vivere un’’intera giornata l’’uno nei panni dell’’altro. Questa spaesante esperienza onirica potrebbe padre e figlio a conoscersi meglio e a superare le recenti tensioni.

«Prima o poi la verità verrà a galla…». Un posto al sole anticipazioni e trame di venerdì 6, lunedì 9 e martedì 10 gennaio 2017.

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole Franco e Katia hanno un serrato confronto sulla situazione giudiziaria – e non solo – di Nunzio, nel corso del quale realizzano che il ragazzo si trova in guai molto seri. Questo angoscia Katia, mentre Boschi è convinto che la verità – cioè che non è stato lui a sparare a Petrone – prima o poi verrà a galla. Intanto Chiara è convinta dell’innocenza del suo ex fidanzato, perché sa che non potrebbe mai aver fatto del male a suo padre. Nunzio spera che questa fiducia possa essere una base per tornare insieme. Ma intanto il suo comportamento non fa che peggiorare la sua situazione.