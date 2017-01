Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi venerdì 6 gennaio 2017. «La Befana di Dame e Cavalieri, Tronisti e Tentatori!». Buon Anno, care amiche ed amici amanti del gossip televisivo, e in particolare dell’appassionante Salotto dell’Amore – e dell’Isola della Tentazione – di Maria De Filippi! Cosa ci raccontano le anticipazioni di U&D e Temptation Island a proposito delle Feste natalizie di troniste e tronisti, corteggiatrici e corteggiatori, dame e cavalieri, tentatrici e tentatori, coppie scoppiate e coppie ancora “in love”? Hanno fatto i buoni o i cattivi, e dunque cos’ha portato loro la Befana: cenere e carboni oppure tante cose belle? Vediamolo insieme attraverso le anticipazioni, le news e il gossip!

«E la Befana portò ai Senior… nuove registrazioni di puntate!». Uomini e Donne e Temptation Island 2016 Ed. 3 Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi venerdì 6 gennaio 2017!

Esatto, carissime amiche e amici gossiper del piccolo schermo, e amanti delle vicende dell’appassionante Trono Over di Maria De Filippi! Le anticipazioni e news di Uomini e Donne e Temptation Island annunciano che nel corso di queste vacanze di Natale ci sono state ben due registrazioni di nuove puntate del Trono Over, e quindi – aggiungendo anche la registrazione del 7 dicembre scorso che dobbiamo ancora finire di vedere in tv – se tanto ci dà tanto, i Senior la faranno da protagonisti nelle puntate che andranno in onda dal prossimo lunedì 9 gennaio 2017, avendo tanto materiale in più da “sbobinare” su Canale 5 alle 14:45 di ogni pomeriggio (escluso il weekend).

«Dame, Cavalieri e… bamboline e bambolone!». Uomini e Donne Trono Over Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi venerdì 6 gennaio 2017!

Le anticipazioni di U&D ci dicono dunque che vedremo – sullo sfondo dell’inesausta e inesauribile semiseria polemica tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, corredata come sempre da sarcastici doni, bamboline e bambolone – le nuove vicende di Giorgio, il mitico Gabbiano George, di Marco, affascinante Cavaliere delle Cinque Terre, dell’irresistibile calciatore Sossio, del bell’Antonio e, last but not least, di Francesco Turco, che gronda simpatia ad ogni gesto, e del loro variegato e cangiante parterre di dame! Parliamo di Annamaria, Sabrina, Astrid e… chi più ne ha più ne metta!